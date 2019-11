Cristiana Dell’Anna, il retroscena su Gomorra svelato a Vieni da Me

Vieni da Me, Cristiana Dell’Anna, Patrizia Santoro in Gomorra si racconta a Caterina Balivo.

Cristiana Dell’Anna è ospite oggi a Vieni da Me con Caterina Balivo e racconta della sua vita privata, lavorativa e degli esordi che da Un Posto al Sole l’hanno portata ad interpretare Patrizia Santoro di Gomorra, ottenendo un successo mondiale. L’intervista comincia subito con una foto del suo matrimonio e Cristiana spiega: “Mio marito ed io ci siamo conosciuti e dopo 10 mesi ci siamo sposati. Mi ha chiesto dopo 4 giorni che ci conoscevamo in Iran di sposarmi. È stata una storia molto romantica. Sapeva di Gomorra, ma non era fan e questo è stato meglio per noi perché ha reso tutto più vero. Il matrimonio è durato 3 giorni perché era organizzato tipo fiera, uno street wedding”.

Cristiana Dell’Anna, il retroscena di Gomorra

Si parla poi della carriera di Cristiana per Gomorra: “Ho fatto il provino per la prima stagione e non mi hanno preso. Ero in lacrime, ma invece è stata una fortuna, non mi ricordo nemmeno per che ruolo era, ma era molto piccolo. Mi hanno poi richiamata per la stagione 2 per Patrizia per fare dei casting. Ho fatto sei provini per ottenere questo ruolo, lo volevo a tutti i costi”. Nella fiction Cristiana, ha avuto una storia con Pietro Savastano, così Fortuna Cerlino manda un messaggio a Cristiana, fingendosi Don Pietro, dicendo che non sapeva nulla del matrimonio e facendo il geloso. Si torna poi a parlare della sua parte in Gomorra e Cristiana spiega che ci teneva tantissimo a fare questa parte tanto che ha mentito alla sua manager: “Mi avevano chiamato per un altro provino, ero a Los Angeles, ma ho detto che in realtà mi trovavo a Londra. Così il giorno dopo mi sono letteralmente catapultata a cambiare voli e coincidenze per tornare. Ho fatto il provino con il jet lag, ma è andata bene”.