Pochissimi istanti fa, tramite alcune Instagram Stories, Alessia Marcuzzi ha svelato in anteprima un dettaglio ‘mozzafiato’ del suo look per Le Iene.

Mancano pochi istanti ed inizierà una nuova puntata de Le Iene. Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, infatti, saranno al timone di un nuovo appuntamento dello show di Davide Parenti. Che, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, risulta essere, ancora una volta, davvero imperdibile. Come ogni settimana, infatti, anche questa sera verranno trattate diverse tematiche. A partire, da Chico Forti, condannato all’ergastolo negli Stati Uniti. Fino ad un’imperdibile intervista de Le Donatella e Francesco Chiofalo. Ovviamente, gli occhi saranno inizialmente puntata sulla bellezza della conduttrice romana. E, soprattutto, sul suo look. Ogni settimana, infatti, Alessia incanta con la sua eleganza. Ma come si vestirà stasera? Ecco. A tal proposito, pochissimi istanti fa, la Marcuzzi ha svelato un dettaglio davvero pazzesco in anteprima.

Alessia Marcuzzi svela in anteprima un dettaglio pazzesco del look per Le Iene

Ogni settimana è incantevole, Alessia Marcuzzi. In ogni puntata de Le Iene Show, la conduttrice sfoggia degli outfit davvero pazzeschi. Così come quello di qualche settimana fa. Oppure, come quello della scorsa puntata. Per questo, la domanda che un po’ tutti si pongono è: che look avrà questa sera la romana? Ovviamente, non sappiamo nulla di certo al momento. Al momento, però, possiamo svelarvi una piccola anteprima che, pochissime ore fa, Alessia ha voluto dare su Instagram. È in sala trucco. E si fa riprendere proprio mentre la sua truccatrice le sta passando l’ombretto sugli occhi. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È proprio questo dettaglio davvero pazzesco che, ancora prima di entrare in diretta televisiva, Alessia ha voluto mostrare ai suoi sostenitori su Instagram. Dalle immagini mostrate, sembrerebbe che la romana abbia un trucco molto chiaro, ma ovviamente mozzafiato. Chissà cosa ci riserverà…