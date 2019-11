Le Iene Show, ‘imprevisto’ per Alessia Marcuzzi: Nicola Savino mette le mani proprio lì

Appena iniziata la nuova puntata de Le Iene Show, Alessia Marcuzzi è stata protagonista di un ‘imprevisto’: Nicola Savino mette le mani proprio lì.

Ci siamo: dopo una settimana precisa, Alessia Marcuzzi, insieme a Nicola Savino, è al timone di una nuova puntata de Le Iene. Come ogni martedì, infatti, la bella conduttrice è negli studi televisivi per presentare un nuovo appuntamento dello show di Davide Parenti. Più bella e solare che mai, appena iniziata la puntata, la romana ha regalato un momento davvero divertente. Dopo la sigla iniziale che, come al solito, prevede un balletto ‘scatenato’, Alessia è stata protagonista di un leggero ‘imprevisto’. È proprio per questo motivo che il suo compagno di viaggio, resosi conto dell’accaduto, ha cercato di porre rimedio al danno. Mettendo le mani proprio lì. Di cosa parliamo? Ecco i dettagli.

Alessia Marcuzzi, ‘imprevisto’ a Le Iene: Savino la ‘tocca’ proprio lì

Aspettavamo questo momento da una settimana. E finalmente è arrivato. È iniziato da pochi istanti la nuova puntata de Le Iene Show, eppure si è già dimostrata davvero interessante. Non soltanto per i servizi giornalisti che, fino a questo momento, sono stati mandati in onda, ma anche per la bellezza di Alessia Marcuzzi. Come svelato in un anteprima del suo look di questa sera, sapevamo che sarebbe stata una ‘bomba’. Ed, in effetti, così è stato. Così come la settimana scorsa, anche questa sera la conduttrice è davvero pazzesca. Anche se, appena iniziata la puntata, è stata la protagonista di un ‘imprevisto’. La romana aveva appena terminato il suo ballo iniziale quando Nicola Savino si è reso conto che, dati i movimenti scatenati, il microfono si era leggermente staccato. È proprio per questo motivo che, per evitare ulteriori danni, l’ha toccata proprio lì per attaccarlo nuovamente alla calamita.