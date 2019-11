Amici Di Maria De Filippi 2020: le prime “note” sui libretti, Zerbi, Celentano e Pettinelli furibondi con i concorrenti durante le lezioni

Ogni pomeriggio su RealTime, canale 31 del digitale terreste, dalle 13.50 è possibile vedere il day time dedicato ad Amici di Maria De Filippi. Oggi le novità riportate in puntata sono state tante e dopo sabato 16 Novembre, la competizione, per l’assegnazione dei banchi, entra nel vivo. I giovani talenti, come ogni anno, vengono seguiti dai professori di canto e ballo per affinare le proprie tecniche e abilità, ma oggi in puntata sembra non essere andato per il verso giusto. I professori Zerbi, Celentano e Pettinelli si sono infatti mostrati furibondi con gli allievi, scopriamo perché.

Amici 2020: Zerbi, Celentano e Pettinelli furibondi

La giornata non inizia nel migliore dei modi per due allievi della scuola, stiamo parlando di DevilA e Stefano. I due ragazzi non arrivati alle lezioni con oltre dieci minuti di ritardo, non essendosi svegliati in tempo. Giunti nelle aule sono stati raggiunti da Rudy Zerbi, particolarmente arrabbiato. Il professore fa presente ai due alunni che il posto nella scuola va meritato ed è uno sbocco lavorativo importante, e come tale va rispettato. Nella scuola vigono delle regole e vanno prese in considerazione, impegnandosi e mostrando l’interesse giusto per continuare il percorso. Zerbi decide poi di appuntare una nota di demerito sul libretto scolastico di entrambi gli studenti, affinché possano capire la lezione. Si passa poi alla Maestra di Danza Classica, Alessandra Celentano, scontenta dei propri ragazzi. Questi infatti, nonostante abbiano iniziato da qualche giorno le lezioni di danza classica, sembrano totalmente impreparati durante le interrogazioni, scatenando l’ira della docente. Particolarmente colpiti dai rimproveri della Celentano, alcune ragazzi si lasciano andare a delle lacrime amare, altri invece si trovano decisamente in disappunto con la Prof. Ma Zerbi e la Celentano non sono gli unici professori ad aver avuto problemi con i ragazzi, anche Anna Pettinelli decide di interrogare i ragazzi in storia dei generi musicali, ricevendo risposte non molto argomentate. In particolar modo Jacopo, si mostra impreparato, scatenando l’ira della docente che deciderà di scrivere una nota sul libretto scolastico dell’allievo.