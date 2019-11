Amici, colpo di scena Skioffi: accade dopo l’enorme polemica

Amici, clamoroso colpo di scena per il cantante Skioffi, accade subito dopo l’enorme polemica; quali saranno le decisioni degli autori?

Quest’anno prima della classica edizione di Amici di Maria De Filippi, è andata in onda la primissima edizione Vip del Talent Show, che ha avuto un discreto successo. Proprio per la messa in onda di questa edizione Vip, non è stato possibile, come tutti gli anni, poter seguire tutte le fasi del talent che vede come protagonisti i giovani talenti emergenti. La prima puntata è andata in onda sabato 16 Novembre con il primo pomeridiano, in cui si sono iniziate a formare le classi. Tra i protagonisti della puntata c’è stato certamente il cantante Skioffi, che proprio in seguito, è stato al centro di una bufera social, scopriamo perché e quali colpi di scena ci aspettano.

Skioffi: il colpo di scena dopo l’enorme polemica

Il rapper Skioffi, nome d’arte di Giorgio Iacobelli, classe 1992 è conosciutissimo dai giovani, grazie ai suoi canali social e YouTube, e sta facendo tantissimo parlare si sé in queste ultime ore. Il giovane rapper, infatti, sebbene abbia colpito per la bravura, è stato super criticato dal Web, tanto da spingere la redazione del Talent Show di Maria De Filippi a prendere una decisione. Sul profilo ufficiale Instagram del programma, è stato infatti annunciata un’imminente novità nei riguardi del ragazzo. Il web sarebbe insorto a causa di alcuni vecchi brani del giovane, ritenuti poco educativi e con contenuti troppo forti. Il web ha chiesto a gran voce dei provvedimenti immediati nei confronti di Skioffi, tanto da spingere la redazione a intervenire. Non si sa quali saranno i provvedimenti nei confronti del giovane, ma saranno certamente comunicati oggi pomeriggio alle 13.50 su Real Time, nel Day Time dedicato ad Amici. Non ci resta che aspettare per avere notizie più certe.