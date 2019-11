Antonia Liskova, Vieni da Me: chi è e tutto sul nuovo film di Marco Bocci

Chi è Antonia Liskova l’attrice ospite oggi a Vieni da Me con Caterina Balivo per presentare il suo nuovo film.

Caterina Balivo è nuovamente al timone di una puntata di Vieni da Me. Nel salotto del talk di Rai 1 gli ospiti come sempre sono tantissimi, ma il primo è Antonia Liskova che si presta al gioco della cassettiera. Il pubblico a casa così potrà scoprire alcuni lati nascosti della sua vita privata e professionale. L’intervista comincia subito con del vischio che esce dal cassetto che ricorda la serie tv Tutti Pazzi per amore.

Chi è Antonia Liskova?

Antonia Liskova, attrice nata in Slovacchia, arriva in Italia quando ha 18 anni e intraprende la sua carriera come modella in pubblicitario per poi arrivare nel mondo della televisione e del cinema. La ricordiamo sicuramente nella serie Incantesimo 6, la miniserie Il cuore nel pozzo. Ha ottenuto anche una candidatura ai David di Donatello come miglior attrice protagonista per Riparo. Con Emilio Solfrizzi ha avuto un grande successo nella serie Tutti pazzi per amore.

Vieni da Me, Antonia Liskova presenta il film A Tor Bella Monaca non piove mai”.

Antonia Liskova, Vieni da Me, presenta il film “A Tor Bella Monaca non piove Mai”, per la regia di Marco Bocci. “Si riferisce un po’ a quei monsoni che si aspettano magari in India per coltivare. Sono quelle piogge che si aspettano per crescere, per innaffiare quei sogni che non crescono mai. Noi viviamo lì e ha degli amici che vivono in situazioni difficili. Smettono di sognare troppo presto e la problematica della criminalità la percepisco. Cerco di spiegare a mia figlia che potrebbe aiutarli, il suo migliore amico vuole fare il parrucchiere pensava di non farcela e noi l’abbiamo aiutato”. Il messaggio è forte e chiaro, non ci si deve proprio arrendere e perseguire i propri sogni.