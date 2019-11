Chi è il fidanzato di Antonia Liskova: il racconto a Vieni da Me

Il compagno di Antonia Liskova, chi è e cosa sapere sull’attrice ospite di Vieni da Me.

Antonia Liskova è l’ospite di oggi a Vieni da Me, il talk di Rai 1. Tanti i racconti e gli spaccati di vita che l’attrice ha spiegato in diretta a Caterina Balivo. A cominciare dal racconto del nuovo film di cui sarà protagonista intitolato A Tor Bella Monaca non Piove Mai, per la regia di Marco Bocci. Un film impegnato che racconta di quei ragazzi che aspettano la pioggia come il concime giusto per far germogliare i propri sogni.

Antonia Liskova, il racconto del suo arrivo in Italia

L’intervista con Antonia Liskova poi procede con il racconto dell’inizio della sua vita in Italia e di come lei sia arrivata qui. “C’è una cosa che dovrei dire dei miei primi mesi in Italia, ma poi mi odiano tutti gli italiani. Io non amavo il parmigiano e il formaggio, non potevo proprio mangiarlo e sembrava proprio un’eresia”. Parlando poi dell’arrivo in Italia Antonia spiega: “Sapevo che non sarei mai rimasta in Slovacchia. Lo avevo capito e l’Italia è stata la prima tappa. È arrivata anche mia sorella per un periodo, è l’amore della mia vita e ha sei anni meno di me. Quando io sono arrivata in Italia è venuta con me”. L’inizio della sua vita qui in Italia però non è stato facile: “Non avevo la caparra per la stanza che volevo affittare a Roma, quindi ho dormito in auto qualche settimana. Ho fatto tanti lavori, compresa la cubista, mi sono divertita tantissimo. Ero in un locale a Riccione”.

Chi è il fidanzato di Antonia Liskova

Antonia poi parta della figlia: “Sono partita che volevo essere una mamma severa, invece sono coccolosa, faccio dei pasticci. Oggi diventa più complicato perché si sta facendo grande, è una signorina ormai”. La storia d’amore con il padre della ragazza è finita, ma ora ha un nuovo amore, Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak. Proprio lui le fa un video e Antonia rimane senza parole perché non se lo aspettava.