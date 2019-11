Caterina Balivo, prima della puntata di ieri di Vieni da Me, è stata protagonista di un riprovevole episodio social: ecco perché è stata presa di mira.

Non è assolutamente la prima volta che Caterina Balivo viene presa duramente di mira sul suo canale instagram. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di spiacevoli episodi di cui la conduttrice campana è spesso e volentieri ‘vittima’. L’ultimo risale a qualche ore fa. Quando, dopo aver pubblicato un divertente video delle sue performances danzanti per augurare un buon inizio settimana ai suoi sostenitori, la padrona di casa di Vieni da Me è stata la protagonista di un episodio davvero riprovevole. Alcuni dei suoi followers, infatti, hanno iniziato a scriverle dei messaggi poco piacevoli. A cui, ovviamente, lei non ha voluto dare adito. Ecco, perciò, cos’è successo nel minimo dettaglio.

Caterina Balivo, riprovevole episodio social: ecco perché viene presa di mira

Come abbiamo già raccontato in diversi nostri articoli, Caterina Balivo è molto attiva sui social. Sul suo canale Instagram, infatti, alla conduttrice piace tenere aggiornati i suoi followers su quanto le accade durante la giornata. Ma non solo. Perché la campana si diletta anche ad interagire, seppure indirettamente, con i suoi fan. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, per ricordare ai telespettatori di Vieni da Me di un nuovo inizio di settimana, Caterina ha condiviso un video un po’ ‘particolare’. Che, come al solito, ha suscitato l’attenzione di tutti. Ecco i dettagli:

Si mostra in tutte le sue performances ballerine, Caterina Balivo. Eppure, se da una parte c’è chi apprezzato tali immagini e, soprattutto, la sua simpatia. Dall’altra c’è chi, invece, non l’ha apprezzato affatto. Esprimendo, così, chiaramente il suo dissenso:

È o non è un riprovevole episodio social, secondo voi?