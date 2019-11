Cecilia Rodriguez, annuncio a sorpresa: la notizia lascia i fan senza parole; ecco cosa ha rivelato la bellissima argentina nelle sue stories.

Ottime notizie in arrivo per le fan delle amatissime sorelle Rodriguez. Cecilia e Belen, infatti, hanno in serbo una meravigliosa sorpresa. A rivelarlo è stata proprio Cechu ieri, attraverso alcune stories postate sul suo profilo di Instagram. L’annuncio riguarda anche Belen, ma la bellissima moglie di De Martino non è apparsa nei video della sorella: “Non la vedrete, non è qui con me, sta registrando Tu si que vales!”. Ma Cecilia ha deciso di addolcire il lunedì delle sue fan con una notizia davvero pazzesca: “È una cosa che stiamo organizzando da un po’ io e mia sorella, adesso ve la pubblico”. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Cecilia Rodriguez, annuncio a sorpresa: nasce Sisters Market, dove acquistare abiti delle sorelle Rodriguez

“Il lunedì penso che non piaccia manco a voi, è veramente una giornata brutta, quindi ho pensato insieme a mia sorella di darvi questa notizia pazzesca!” Si chiama Sisters Market ed è la nuova pazzesca novità lanciata dalle sorelle Rodriguez. Si tratta di un mercatino, in cui saranno venduti vestiti, scarpe, borse e vari accessori di Belen e Cecilia! Un evento unico, che si terrà a Milano per tre giorni. Date un’occhiata al post pubblicato da Chechu:

Una sorpresa davvero pazzesca quella delle Rodriguez per le loro fan. Che potranno acquistare dei capi scelti proprio dalle loro beniamine e, nel frattempo, fare beneficenza. Parte del ricavato dell’evento, infatti, sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico di Monza. Un’iniziativa davvero notevole, quella di Belen e Cecilia, che il giorno 23 saranno presenti all’evento a Milano a partire dalle 15.00. Amiche milanesi, cosa state aspettando? Il guardaroba delle Rodriguez aspetta solo voi!