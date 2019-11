Conto alla rovescia, il nuovo quiz di Gerry Scotti: in cosa consiste

Conto alla rovescia è il nuovo quiz di Gerry Scotti in onda nel preserale di Canale 5: ecco in cosa consiste il gioco che ha preso il posto di Caduta Libera.

Lunedì 18 novembre è iniziato il nuovo programma di Gerry Scotti in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi alle 18:45. Il quiz show ha preso il posto di Caduta Libera: non è certamente stato ‘bocciato’ quest’ultimo, ha registrato sempre ottimi ascolti. Si tratta semplicemente di una sospensione momentanea per lanciare il nuovo gioco con un format inedito. In ogni puntata saranno 5 i concorrenti che dovranno sfidarsi con tante domande: le modalità di gioco sono cambiate. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sul quiz? Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma di Gerry Scotti!

Conto alla rovescia, il nuovo quiz di Gerry Scotti: come funziona il gioco

Con Gerry Scotti il divertimento è assicurato: il noto conduttore televisivo è uno dei volti italiani più amato. Con la sua genuinità e la sua simpatia ha sempre conquistato il pubblico dei suoi programmi. E da lunedì 18 novembre si è presentato nel pre serale di Canale 5 con un programma inedito: Conto alla rovescia ha preso il posto di Caduta Libera. L’ormai ex quiz ha avuto un enorme successo: è stato sostituito momentaneamente. Il nuovo format è stato prodotto da Baijay Italia e dalla Rai ed a dirigere i suoi concorrenti ed i telespettatori è sempre lui: Gerry regala sempre serenità e coinvolgimento nelle sue trasmissioni.

Come funziona il nuovo quiz? In ogni puntata si sfideranno cinque concorrenti diversi con domande di cultura generale. I giochi per ogni episodio sono quattro:

PASSO E CHIUDO: il gioco consiste nel rispondere alla domanda posta dal conduttore. Se non si conosce la risposta, si può decidere di passare il quesito al concorrente successivo. Quest’ultimo potrà scegliere tra due opzioni di risposta. I quattro che sbagliano vanno al conto alla rovescia, il quinto passa automaticamente allo step successivo.

LE ECCEZIONI: Gerry Scotti presenta una lista di 12 cose inverosimili di cui 9 sono vere e 3 sono false. Chi riesce a trovare quelle giuste passerà alla manche successiva.

SEMBRA IERI: Tre concorrenti restanti dovranno collocare precisi avvenimenti nel decennio corretto: chi accumula più punti passerà alla manche successiva, i due restanti all’eliminatoria.

I VASI COMUNICANTI: i due sfidanti dovranno rispondere al maggior numero di domande per accumulare soldi: chi raggiunge la cifra maggiore passerà al gioco finale.

L’ultima manche prende il nome di Time out e consegna la vittoria in caso di 20 risposte corrette: il concorrente avrà tre minuti ed il timer partirà al primo errore. Con il passare del tempo, diminuiscono i soldi. Se, nel corso del “countdown”, si danno 3 risposte corrette, il timer si ferma. Con le 20 risposte esatte si vince la somma rimasta!

Il quiz show cerca concorrenti: partecipa subito ai casting!