Poche ore fa, Diletta Leotta si è lasciata immortalare con indosso un costume troppo piccolo che non contiene le sue forme: si vede praticamente tutto.

Continua la vacanza da sogno di Diletta Leotta. In occasione della sosta della Seria A, la bella giornalista di Sky ha fatto le valigie. Ed è partita per un romantico soggiorno alle Maldive. Questo è quello che traspare da alcune sue recenti Instagram Stories. Sempre da immortalata da sola, anche se qualche indizio fa credere che sia in ‘dolce’ compagnia, la bella catanese sta facendo vivere dei momenti davvero unici ai suoi sostenitori. Non soltanto per la bellezza paradisiaca del posto, ma anche per la sua di bellezza. Pochissime ore fa, infatti, la giovane Diletta ha condiviso uno scatto con un costume davvero troppo piccolo. Che, date le sue forme non perfettamente contenenti all’interno dell’indumento, cattura l’attenzione immediata dei fan.

Diletta Leotta, il costume è troppo piccolo: si vede praticamente tutto

È davvero divina Diletta Leotta in questa ultima foto su Instagram. Prima di poter ritornare in Italia, la bella giornalista di Sky si lascia immortalare a bordo piscina durante l’ultimo giorno delle sue vacanze alle Maldive. E non poteva farlo in modo diverso di così. Nello scatto in questione, infatti, la catanese indossa un costume davvero molto piccolo. Che non solo mette in risalto la sua perfetta forma fisica, ma molto di più. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco lo scatto in questione:

Avevamo ragione, vero? Con questo scatto, da come si può vedere dal numero di ‘likes’ ricevuto, Diletta ha davvero incantato tutti. Non soltanto per la sua smisurata bellezza, ma anche per, come dicevamo precedentemente, per quel costume indossato. È un monokini bianco con dei richiarmi dorati sulla scollatura, eppure sembra davvero non contenere le sue forme nella ‘parte alta’ del corpo. Fatto sta che, come sempre, è davvero stupenda.