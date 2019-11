Elena Santarelli, l’avete mai vista da bambina? Spunta una foto inedita: “Ho iniziato a due anni…”Ecco il post pubblicato poco fa dalla showgirl.

Sono tante le vip che sui social amano postare foto del loro passato. Foto ricordo dolcissime, in cui tante showgirl si mostrano nella loro versione ‘mini’, emozionando i followers. È quello che ha fatto anche la bellissima Elena Santarelli, che poco fa ha postato su Instagram uno scatto davvero tenerissimo. Uno scatto in cui la showgirl aveva solo due anni. Bellissima già da piccina, Elena ironizza, nella sua didascalia, sul filler alle labbra, dichiarando di aver iniziato a due anni. Una chiare frecciatina per chi sostiene che la Santarelli abbia ritoccato le sue labbra. Siete curiosi di vedere Elena in versione mini? Ve la mostriamo subito.

Elena Santarelli da bambina: la foto a due anni e la provocazione per gli haters

“Quando mia mamma mi faceva il filler alle labbra, ecco ora lo confesso..ho iniziato a due anni!” È questa la didascalia che Elena Santarelli ha scelto per il post apparso poco fa sul suo profilo Instagram. Un post davvero dolcissimo: la showgirl pubblica una foto ricordo, direttamente dal suo passato. Avete mai visto la Santarelli a due anni? Ve la mostriamo noi:

Una foto dolcissima quella di Elena, che ha emozionato i numerosi fan della showgirl. E in tanti, nei commenti, hanno sottolineato come la bellissima moglie di Bernardo Corradi non sia cambiata di una virgola. La frecciatina di Elena nella didascalia è indirizzata proprio a quanti le dicono che è ricorsa al filler per gonfiarsi le labbra. Una chiara dimostrazione che belle si nasce, non si diventa! Elena era semplicemente meravigliosa già da piccina! E voi, la seguite su Instagram.