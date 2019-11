Elisa Isoardi è stata beccata dietro le quinte de La Prova del Cuoco in vesti davvero ‘particolari’: non l’avevamo mai vista in questo modo.

Continua il viaggio di Elisa Isoardi al timone de La Prova del Cuoco. Nonostante in questi ultimi giorni si vocifera di un ritorno di Antonella Clerici all’interno del programma, l’ex fidanzata di Matteo Salvini continua alla grande la sua avventura all’interno del cooking show di Rai Uno. In ogni puntata dello show, infatti, la giovane appare sempre in gran forma, più bella che mai e, soprattutto, sempre sorridente. Eppure, vi siete mai chiesti come si mostra dietro le quinte? Ecco, possiamo darvi una risposta. La conduttrice dello show storico della Rai, infatti, è stata immortalata subito dopo la fine del suo programma nel backstage. Sapete da chi? Da Caterina Balivo. E sapete, invece, come è stata beccata? Ve lo sveliamo immediatamente.

Elisa Isoardi beccata dietro le quinte de La Prova del Cuoco: vesti ‘particolari’

Il lavoro di qualsiasi conduttrice televisiva, si sa, non è soltanto limitato alle ore di dirette. Ma dietro c’è un lavoro straordinario. E lo sa bene Elisa Isoardi. Che sia prima che dopo la puntata de La Prova del Cuoco si intrattiene negli studi del programma per ultimare il copione o per altro. È proprio per questo motivo che ieri, terminato l’appuntamento odierno del cooking show, la sua conduttrice è stata beccata dietro le quinte dello show da Caterina Balivo. Un incontro per nulla casuale, lo sappiamo. Dopo poche ore dal programma della Isoardi, la conduttrice napoletana è al timone di Vieni da Me. Tuttavia, a risultare ‘curioso’ sono gli abiti con i quali la bella Elisa viene beccata. Ecco di che cosa parliamo:

Farà davvero freddo nel backstage degli studi televisivi de La Prova del Cuoco e di Vieni da Me, se Elisa viene immortalata con questa deliziosa coperta color crema sulla spalle. In ogni caso, però, è sempre favolosa.