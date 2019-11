Niccolò, il professore dell’Eredità a Vieni da Me commuove tutti

Niccolò, il campione de L’Eredità che ha lasciato tutto per tornare a insegnare a scuola: il racconto a Vieni da Me.

“La scuola chiama. Tornerà da domani sui banchi, e dai miei ragazzi. Vorrei ringraziare i miei genitori e la mia famiglia, non l’ho fatto prima in 17 puntate, ma ora è doveroso”. Niccolò, campione de L’Eredità ha lasciato il programma televisivo per tornare dai suoi ragazzi. Insegna lettere e il Caffé di Gramellini, dopo il suo abbandono al programma, era dedicato a lui. Oggi è ospite a Vieni da Me e racconta cosa pensa dei ragazzi e dell’educazione a Caterina Balivo. Con grande delicatezza le sue parole toccano il cuore di tutti i presenti.

Vieni da Me, Niccolò commuove i presenti con le sue parole

Il caso mediatico è diventato enorme anche perché Niccolò ha scritto una lettera bellissima pubblicata sui social del programma in cui si diceva: “Quando dovrò lasciare questo studio lo farò da concorrente e da uomo felice consapevole, da professore, che sto tornando sulla strada maestra, quella prediletta dell’insegnamento. Il mio posto è là, tra i miei ragazzi. Ogni giorni proseguo nella missione quotidiana dell’educazione e dell’onestà, dimostrando che la cultura vince sull’ignoranza, il sorriso vince la rabbia e l’ironia batte l’odio. Cerco di insegnare a non impugnare coltelli ma libri, a sostituire spintoni con abbracci. Questo è il compito prezioso e fragile della scuola”. Caterina Balivo spiega che tutte le mamme forse vorrebbero un maestro o un professore come lui e Niccolò, il professore diventato famoso spiega: “I ragazzi hanno bisogno di figure di adulti diverse dai genitori, ma complementare cui affidare delle domande particolari. I genitori non sbagliano, i no spiegati ai ragazzi sono quelli che educano. Bisogna spiegare e non imporre le cose come se fosse un nostro desiderio. Il sì è più comodo”.