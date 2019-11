Uomini e Donne, ex tronista confessa: “Ci ritornerei”, il ‘disperato’ appello

In una recente intervista, un’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista di un ‘disperato’ appello: ecco cosa ha dichiarato.

Partecipare a Uomini e Donne, si sa, è un’occasione davvero imperdibile. Che tu sia un tronista o un corteggiatore, poco conta. L’importante è rispettare al massimo il format del programma. Perché sì, è uno spettacolo televisivo. E di conseguenza permette una visibilità davvero incredibile. Ma il suo obiettivo principale è quello di trovare l’amore, quello vero. E quante coppie sono riuscite ad incontrarlo realmente, vero?. Tuttavia, può capitare, però, che chi siede sulla sedia rossa non sia pronta ad aprire il suo cuore a nessuno. E decide, così, di abbandonarla prima del previsto. Ecco. È proprio questo che è accaduto ad un’ex tronista. Che, a distanza di pochi anni dalla sua esperienza non terminata affatto bene, lancia un ‘disperato’ appello. Ecco di chi parliamo. E, soprattutto, che cosa dichiara.

Ex tronista di Uomini e Donne dichiara: “Ci ritornerei”

Ricordate Mara Fasone, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha partecipato l’anno scorso al programma, ma che l’ha poi abbandonato prematuramente? Ecco. È proprio lei che, a distanza di un anno, ha lanciato un ‘disperato’ appello. Quando la sua esperienza all’interno del dating show di Canale 5 terminò, la bella siciliana aveva pubblicamente dichiarato le sue reali motivazioni. Adesso, nonostante sia passato un po’ di tempo, in una recente intervista per il magazine del programma, la Fasone è ritornata a parlare della sua esperienza. Confessando, senza troppi giri di parole, che ritornerebbe volentieri a sedere su quella sedia rossa. Non soltanto per la profonda stima verso coloro che ci lavorano, ma per portare a termine che, ora più che mai, è consapevole di poter riuscire a terminare. Quindi, si è pentita di quanto accaduto meno di un anno fa? “Mi sono resa conto già qualche settimana dopo che sarebbe stato il percorso adatto a me?”, risponde la bella Fasone. Maria De Filippi accoglierà la proposta di Mara? Staremo a vedere!