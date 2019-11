Un’ex concorrente del Grande Fratello, reality show condotto da un paio di anni da Barbara D’Urso, presto andrà a convivere con il fidanzato

Un’ex concorrente del Grande Fratello 16 presto andrà a convivere con il fidanzato. Stiamo parlando di Serena Rutelli, figlia adottiva della conduttrice Barbara Palombelli e del politico Sergio Rutelli. La ragazza lo scorso anno coronò il suo sogno di entrare nella casa più spiata d’Italia. La sua esperienza, però, non fu lunghissima e la concorrente non riuscì ad arrivare in finale. Durante la permanenza nella casa del GF, Serena parlò spesso del fidanzato Alessandro. Il ragazzo le fece una bellissima sorpresa quando la sua fidanzata fu eliminata dal gioco.

Serena Rutelli, ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, ha annunciato che presto andrà a convivere con il fidanzato Alessandro. I due si amano molto e la loro storia procede ormai da qualche anno. La coppia ha saputo resistere anche alla distanza, quando la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Sergio Rutelli è stata reclusa nella casa più spiata d’Italia. Serena ha dato l’annuncio attraverso il proprio profilo Instagram: “Finalmente posso dirlo: io e Ale a dicembre andremo a convivere, sono elettrizzata, su di giri ed emozionata“. L’ex concorrente del reality show ha dichiarato di essere felice soprattutto perchè il suo fidanzato ha deciso di mettersi in gioco con una donna di 29 anni. I due, infatti, hanno ben nove anni di differenza. L’età, però, sembra non contare, né per Alessandro né soprattutto per Serena.

La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Sergio Rutelli poi ha aggiunto: “Erano mesi che progettavamo tutto questo e finalmente ci siamo! Grazie di tutto amore mio, inizierà a breve questa grandissima avventura con te, sei il mio orgoglio, il mio tutto! Ti amo“. Una dedica veramente speciale, con la quale la Rutelli ha voluto ringraziare il suo fidanzato.