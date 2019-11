Dopo l’intervista a “Live – Non è la D’Urso”, la figlia di Heather Parisi, Jacqueline, si è sfogata sul proprio account Instagram attaccando la madre

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di “Live – Non è la D’Urso, programma condotto dalla napoletana Barbara D’Urso. Tra i vari ospiti della serata era presente anche Heather Parisi. La showgirl statunitense ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha parlato della sua carriera, del suo passato, dei suoi figli ed ha toccato temi molto delicati. La Parisi ha avuto anche un acceso confronto con Paolo Brosio. La sua intervista ha suscitato sicuramente molto clamore e qualcuna sembra aver reagito male alle sue parole. Stiamo parlando della giovane Jacqueline, figlia della famosa ballerina. La ragazza si è sfogata attraverso il suo profilo ufficiale Instagram.

Lo sfogo della figlia di Heather Parisi

Heather Parisi ha ben quattro figli: la prima, Rebecca, è nata dal matrimonio poi naufragato con l’imprenditore Giorgio Manenti; la seconda, Jacqueline, è nata dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Gli ultimi due, invece, sono nati dal matrimonio con Umberto Maria Anzolin. La Parisi ieri, durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, ha parlato molto dei due gemelli fatti in provetta. Le sue parole hanno suscitato la reazione di Jacqueline, secondogenita della Parisi. La ragazza, che attualmente vive a Los Angeles insieme al padre, ha pubblicato alcune stories su Instagram molto polemiche. Nella prima foto vi era tale commento: “Perchè non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie“. La giovane ha taggato la conduttrice Barbara D’Urso nella stories e addirittura non ha pronunciato la parola “mamma”, ma l’ha chiamata con il nome di battesimo. Jacqueline poi ha pubblicato una serie di video che ha prontamente rimosso ed ha spiegato il motivo: “Ho rimosso i video per non rifare lo stesso errore che ho fatto l’anno scorso“.

Un duro attacco quello di Jacqueline, provocato probabilmente da rapporti familiari incrinati. La Parisi, al momento, non ha deciso di replicare alle parole della figlia.