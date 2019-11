Un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, intervistata dal programma “Seconda vita”, ha raccontato di aver abusato di cocaina: “Spendevo mille euro al giorno”

Domani sera, su Real Time, andrà in onda la quarta ed ultima puntata di Seconda vita, programma condotto da Gabriele Parpiglia. Il giornalista e conduttore, attraverso il suo programma, ripercorre la prima e la seconda vita di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Nelle puntate scorse ci sono stati racconti molto emozionanti, come quello di Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation Island. Nell’ultima puntata del programma prodotto da Discovery saranno ospiti l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Fernanda Lessa e l’imprenditore di successo Hicham Ben ‘Mbarek. La prima ha fatto delle rivelazioni molto importanti e clamorose.

Isola dei Famosi, le rivelazioni choc dell’ex naufraga

Fernanda Lessa sarà la prima ospite della quarta puntata di Seconda Vita, programma in onda su Real Time e condotto da Gabriele Parpiglia. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi racconterà la sua ascesa e il suo crollo, il successo avuto nel mondo dello spettacolo e il dramma della tossicodipendenza, fino all’abuso di alcool e alla sua nuova (seconda) vita. Fernanda farà alcune dichiarazioni veramente scottanti sul suo passato: “Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quando ero all’apice del successo tutti pippavano”. Dichiarazioni choc, che la modella aveva fatto già in una intervista al settimanale Chi. L’ex naufraga, nell’intervista a Seconda vita“, ha aggiunto: “Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”. Fernanda Lessa ha raccontato di aver rifiutato le avance di George Clooney e Matt Dillon, ma di aver amato Bobo Vieri.

In seguito, dopo la perdita del figlio, la Lessa ha iniziato a fare abuso di alcool: “Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino. Oggi sono in cura”.