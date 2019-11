La frase che fa stizzire Maria De Filippi sulla parità dei sessi durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne.

Moreno è al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata del Trono Over di ieri, quando si scopre che mentre sta vedendo una donna, ha intrattenuto rapporti intimi con un’altra signora del parterre, Jaimie che interviene. “Mi aveva detto che lui esce con una sola donna alla volta, invece io e Moreno abbiamo passato la notte insieme e il giorno dopo era freddo e poi mi ha spiegato che voleva vedere altre donne”. Moreno si giustifica dichiarando che lui aveva detto a Jaimie, da subito, di voler vedere altre donne.

Maria De Filippi, stizzita per le frasi di Giuseppe

Interviene poi Giuseppe, un uomo del parterre, che dice la sua sulla situazione e le sue parole fanno infuriare Maria De Filippi che però cerca di mantenere la calma. L’uomo dichaira: “Perché lei è andata con lui dopo 3 volte che si sono visti? Non mi sembra opportuno andare a letto con un uomo, l’invito mi pare che lo ha fatto lei. È stata leggera, poco di buono no”. “Ma tutti questi santi che giudicano, ma quante volte sarà capitato a voi di trascorrere una notte fisica e basta? – chiede Tina Cipollari – Io non giustifico il suo comportamento”.Esistono i modi dichiara Maria De Filippi che aggiunge: “Lei è australiana, per questo lo ha detto. Fosse stata un’italiana avrebbe fatto finta di niente perché ci sono uomini come Giuseppe che dicono certe cose e le donne si dicono in difetto e davanti a un uomo che si comporta male pensano di essere sbagliate”. Maria De Filippi come sempre, in modo pacato, punta il dito contro una frase detta in modo un po’ troppo sconsiderato e un po’ “retrogrado”. Giuseppe continua però: “C’è stato un errore da parte di Moreno e doppio errore da parte di lei – dichiara Giuseppe – Andare una notte così… lei ha pensato a quello che sarebbe successo dopo?”. Il parterre femminile si infuria con questa visione così maschilista e intervengono tutti: “Siamo tutti uguali, siamo pari anche in questo. Siamo tornati all’epoca in cui l’uomo può fare quello che vuole e le donna no? Lui è stato maleducato e basta. Può succedere di avere un rapporto con una donna e scoprire che poi le cose non vanno bene, ma bisogna essere galanti nel comunicarlo” chiosa Gianni Sperti e interviene ancora Maria che spiega a Moreno: “Lei l’uscita non l’ha vissuta come un momento sportivo, c’era di più. Tu invece di capire questo e spiegarle tutto magari con una telefonata, le hai detto che avresti visto un’altra”.