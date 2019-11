Domani, mercoledì 20 novembre 2019, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show: ecco quali saranno gli ospiti

Domani, mercoledì 20 novembre 2019, andrà in onda in seconda serata una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, il talk show più longevo della televisione italiana. Dopo aver invitato Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio e Pier Silvio Berlusconi, quali saranno gli ospiti della nuova puntata? Il giornalista e conduttore dedicherà un piccolo spazio alla politica, come di consueto in questo nuovo ciclo di puntate, e poi si dedicherà ai vip che interverranno sul palco. Gli ospiti, nella puntata di domani sera, saranno accompagnati dai propri familiari.

Maurizio Costanzo Show ospiti 20 novembre 2019

Nella puntata del 20 novembre 2019 del Maurizio Costanzo Show interverranno moltissimi ospiti sul palco. Per la “tribuna politica” il giornalista e conduttore intervisterà Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico e Presidente della Regione Lazio. Zingaretti parlerà di politica, ma ci saranno anche sketch divertenti come avvenuto nelle puntate precedenti con i suoi colleghi e avversari politici. Nella puntata di domani sera, inoltre, gli ospiti saranno accompagnati dai propri familiari. Sul palco del Maurizio Costanzo Show ci saranno: Orietta Berti con il figlio Otis, da poco divenuto papà; Elena Santarelli con il padre Enrico; Stefano Bettarini con la mamma Nice; Giancarlo Magalli con la figlia Michela; Andrea Pucci con la mamma Rosa. Sul palco, inoltre, ci saranno anche Gigi Marzullo e Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.

Tra i familiari dei vip merita una menzione speciale Michela Magalli, figlia del conduttore de “I Fatti Vostri” e unica più famosa rispetto agli altri familiari. Michela, infatti, è molto seguita sui social e su Instagram conta più di 36 mila seguaci. Le sue curve fanno impazzire molti fan e le sue foto sono piene di commenti positivi. Cosa ne pensa papà Giancarlo? Forse Maurizio Costanzo glielo chiederà domani sul palco.