Heather Parisi, chi è il marito Umberto Maria Anzolin: età, vita privata, lavoro e il fallimento dell’azienda di famiglia che lo ha visto indagato dalla Procura.

Heather Parisi è una delle più grandi ballerine della storia della tv italiana. La sua carriera è nota a tutti e anche la sua vita privata è finita spesso in piazza. Ospite a ‘Live – Non è la D’urso’, l’ex ballerina è arrivata da Hong-Kong, dove vive oggi, per presentare la sua famiglia, composta dai suoi figli, i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, e il marito Umberto Maria Anzolin, che per la prima volta è venuto in tv in Italia, avendo anche un duro scontro con Paolo Brosio, proprio in merito alla scelta di diventare mamma a 50 anni con la fecondazione assistita. Ma proviamo a scoprire qualcosa in più sull’uomo, dalla vita privata alla sua carriera, passando per i problemi avuti in seguito al fallimento dell’azienda della sua famiglia.

Chi è Umberto Maria Anzolin: età, carriera, vita privata e il fallimento della sua azienda di famiglia

Umberto Maria Anzolin è sposato con Heather Parisi dal 2013 e i due sono felici e innamorati, con la loro meravigliosa famiglia allargata, composta da 6 figli, di cui due nati dal loro amore. Anzolin è famoso al pubblico per la sua unione con Heather, ma anche per una vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista. Dopo il fallimento dell’azienda di famiglia, la Conceria Anzolin, l’uomo è stato inserito dalla Procura nel registro degli indagati, con la presunta colpa di non aver coperto debiti per numerosi milioni di euro.

Dal 2011 Umberto Maria Anzolin e la sua famiglia si sono trasferiti ad Hong-Kong e in tanti hanno pensato che la loro fosse una vera e propria fuga dai problemi giudiziari, anche se Heather ha sempre negato questa cosa, specificando che il trasferimento è stato causato dal lavoro del marito, che oggi si occupa di Import-Export e ha spostato lì la sua sede.