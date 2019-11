Uomini e Donne, intervento chirurgico per Irene: Luigi Mastroianni ne parla così, mettendo in luce alcuni concetti che forse andavano chiariti già tempo a dietro

Irene Capuano, ex Uomini e Donne, si è appena operata. Niente di rischioso, anzi, è andato tutto secondo previsto. La bella Capuano si è ‘regalata’ una ‘bella terza B’. Si è trattato, dunque, di un intervento al seno. Operazione all’ordine del giorno, di questi tempi, per i chirurghi plastici. Proprio ultimamente, si è parlato di Luigi Mastroianni e di un gossip lanciato da ‘terzi’ sul suo conto. Il dj siciliano è stato accusato di essersi comportato male nei confronti di Irene quando erano insieme. Luigi si è infuriato ed ha anche sostenuto di voler prendere seri provvedimenti nei confronti di chi mette in giro certe voci. Nella serata di ieri ha postato diverse storie su Instagram e, tra le tante, è spuntata una domanda sulla sua precedente relazione con la Capuano. Sapete come ha risposto?

Uomini e Donne, Irene Capuano si è operata: la reazione di Luigi Mastroianni

Ecco, qualcuno su Instagram gli ha chiesto come abbia fatto a dimenticarla in poco tempo. Insomma, Luigi non è stato proprio così contento della tesi sostenuta da questo suo follower e quindi decide di rispondere chiarendo una volta per tutte alcuni concetti: “Non si dimentica niente. Però le relazioni hanno un inizio ed una fine, e quando arrivi alla fine si va avanti. Come ho dichiarato già in precedenza non ci sono né vittime e né carnefici. E questo ve lo posso mettere per iscritto. Il fatto che io non pubblichi frasi sull’amore o continuo a dedicarmi al mio lavoro e mi faccio vedere con amici non significa che ho dimenticato i 7 mesi precedenti. Semplicemente, ho il mio modo di vivere la fine di una relazione. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole. Detto ciò, anche questo è un capitolo chiuso!”.

Insomma, è stato chiaro e preciso nella spiegazione di quella che è la sua vita adesso. Questa volta ha voluto precisare che non è vero che ha ‘dimenticato’ tutto e che nella relazione non ci sono vittime né carnefici. Un retroscena abbastanza importante che rende ancor più chiara la vicenda.