Vanessa Incontrada stuzzica i fan: la camicia si apre troppo, sotto niente reggiseno; ecco la foto che ha fatto impazzire i followers.

Lei è quella che si può definire un’artista a tutto tondo. Parliamo di Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice tra le più amate dagli italiani. Che ormai da tantissimi anni la seguono in tv. Ma non solo. La bellissima Vanessa è molto attiva anche sui social, nello specifico su Instagram, il social network preferito dai vip. E proprio poco fa, sul suo profilo seguito da quasi due milioni di followers, l’attrice ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Il motivo? Vanessa indossa una camicia maschile, aperta, sotto niente reggiseno. La posa, poi, è decisamente ‘audace’. Diamo un’occhiata al post che ha fatto impazzire i fan della Incontrada.

Vanessa Incontrada stuzzica i fan di Instagram: la camicia si apre troppo, niente reggiseno

“Besitos amigos”, è così che Vanessa Incontrada è solita salutare i suoi fedelissimi fan su Instagram. Ma, questa mattina, i ‘besitos’ sono stati ancora più graditi. Sì, perché la bellissima conduttrice ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente fatto girare la testa ai suoi fan. Per capire il perché, ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve l’avevamo detto. Vanessa Incontrada ha mandato in tilt i suoi followers, con questa foto ‘vedo-non vedo’. L’attrice indossa una camicia da uomo, come si evince anche dalla didascalia al post. Ma, quello che colpisce tutti, ovviamente, è che sotto la camicia Vanessa non ha l’intimo. E i fan sono letteralmente impazziti per lo scatto della Incontrada, che si mostra in una ‘posa’ che non è certo passata inosservata. Il risultato? Una pioggia di complimenti per lei, nei commenti. In poco tempo il post è stato invaso dai cuoricini dei fan, che ancora una volta hanno potuto ammirare la bellezza, semplice e naturale, di Vanessa. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?