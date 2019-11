Live-Non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi contro Vladimir Luxuria: volano parole davvero pesanti

Durante la puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso, si è verificato un violento scontro tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria: ecco cosa è accaduto.

La puntata di ieri sera, lunedì 18 Novembre, di Live-Non è la D’Urso è stata davvero ‘esplosiva’. Come svelato in un nostro recente articolo, gli ospiti presenti in studio ne sono stati davvero tantissimi. Così come altrettanto numerose sono state le tematiche trattate. A partire, quindi, dalla rivelazione choc di Heather Parisi alla padrona di casa. Fino alla difesa di Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, accusata di furto. Ma non è finita qui. Perché tra i tanti ospiti che si sono sottoposti all’arduo giudizio delle cinque sfere c’è stato ieri sera anche Vittorio Sgarbi. Ecco. È proprio in questo ‘particolare’ momento della trasmissione che il critico d’arte si è scagliato contro Vladimir Luxuria, una delle cinque ‘sferate’. Ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Vittorio Sgarbi Vs Vladimir Luxuria a Live-Non è la D’Urso: il violento scontro

Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi, si sa, non le mandano certo a dire. È proprio per questo motivo che, durante la puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso, c’è stato un violento scontro tra i due. Il critico d’arte era colui che, insieme a Vittorio Feltri, si è sottoposto al giudizio delle cinque sfere. Mentre l’ex onorevole, dal canto suo, faceva parte proprio degli ‘sferati’. La ‘miccia’ a far scatenare il tutto sarebbe stata una frase che, in una recente ospitata nel medesimo programma della conduttrice campana, Sgarbi avrebbe fatto sulla vita privata di Luxuria. Rivelazione che, come svelato dalla diretta interessata, l’ha lasciata davvero scioccata. Ecco. Tuttavia, il ‘chiarimento’ non è andato affatto a buon fine. Anzi, nel tentativo di spiegare la vera realtà dei fatti, tra i due è scoppiato un violento scontro. Durante il quale sono volate delle parole davvero pesanti.