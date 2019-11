Wanda Nara immortalata davanti ad uno specchio: la maglia è super scollata, si abbassa e…

Pochissimi istanti fa, Wanda Nara ha pubblicato una foto mentre si immortala dinanzi allo specchio: la sua maglia è super scollata, si abbassa e..

È di una bellezza davvero disarmante, Wanda Nara. E, com’è giusto che sia, non perde mai occasione di poterlo dimostrare apertamente sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, la bella argentina è solita condividere degli scatti davvero entusiasmanti. L’ultimo risale a qualche istante fa. Quando la futura opinionista del Grande Fratello Vip si lascia immortalare dinanzi ad uno specchio in una posa davvero ‘particolare’. Tuttavia, a catturare l’immediata reazione dei suoi sostenitori è il vestito super scollato. Anche perché quando la sensuale moglie di Mauro Icardi si abbassa, succede qualcosa di ‘straordinario’. Ecco i dettagli.

Wanda Nara dinanzi allo specchio: la maglia è scollata, si abbassa e..

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo della bellezza stratosferica ed immensa sensualità di Wanda Nara. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di diversi scatti fotografici che l’argentina pubblica sul suo canale Instagram, suscitando l’interesse immediato dei suoi sostenitori. L’ultimo scatto, come dicevamo precedentemente, è stato pubblicato davvero pochissimi istanti fa. E, come tutti gli altri, non è assolutamente passato inosservato. Perché? Semplice! Diamoci un’occhiata da vicino:

Da come si può chiaramente vedere quindi, Wanda si lascia immortalare dinanzi allo specchio con un vestito davvero molto audace. Fin qui procede tutto alla grande, potremmo dire. Se non fosse per la scollatura molto vertiginosa dell’abito indossato dall’argentina. Ebbene si. Da come si vede dall’immagine in questione, la bella moglie di Mauro Icardi, per rendere più suggestivo lo scatto, si è leggermente abbassata in avanti. Per questo motivo e, soprattutto, a causa del profondo ‘taglio’ sul suo Lato A, si vede un po’ troppo. Sarà per questo incredibile ‘incidente’ piccante che, in un batter baleno, la foto in questione ha ricevuto più di 35 mila likes? Chissà! In ogni caso, comunque, la giovane Nara è sempre sbalorditiva.

