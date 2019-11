Yari Carrisi svela: “Ylenia è viva, perché dovrei seppellirla?”, le sue parole spiazzano

Durante la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show, Yari Carrisi ha fatto una clamorosa rivelazione su sua sorella Ylenia: cosa ha dichiarato.

Sono passati diversi anni da quando Ylenia Carrisi è misteriosamente scomparsa. Da quel momento, ne è passato di tempo. Eppure la sua famiglia, com’è giusto che sia, non si per niente rassegnata al tragico evento. Pochissimo tempo fa, infatti, vi abbiamo parlato del disperato appello che, su Instagram, la madre Romina Power ha voluto fare ai suoi sostenitori. Nella scorsa puntata del Maurizio Costanzo Show, invece, è stato il ‘turno’ di Yari Carrisi, suo fratello, ad esprimere la sua opinione al riguardo. Ospite del programma di Canale 5 insieme a suo padre e sua sorella, il ragazzo ha fatto una sorprendente rivelazione. Lasciando, tra l’altro, tutti senza parole. Ecco cosa è accaduto.

Ylenia Carrisi, Yari svela: “È viva”, le parole al Maurizio Costanzo Show

È stata una puntata imperdibile quella di giovedì scorso del Maurizio Costanzo Show. Sia per gli ospiti presenti in studio, a partire da Giulia De Lellis e Tina Cipollari, fino alle tematiche trattate. Tra le tante, infatti, è stato davvero impossibile non fare riferimento ad Ylenia Carrisi. Non a caso, nello studio di Canale 5, vi era tutta la sua famiglia. Ecco. È proprio in quest’occasione che Yari, figlio maggiore di Al Bano e Romina, ha fatto una rivelazione davvero incredibile. Che, ovviamente, ha lasciato davvero tutti senza parole. Nel ricordare la sorella, misteriosamente scomparsa nel 1994, il giovane dice: “Perché devo seppellire mia sorella? Io sono sicura che lei è viva”. Sono proprio queste le parole che ‘impressionano’ tutto il pubblico presente in studio. Strappando, tra l’altro, anche un applauso. E poi continua: “Lei vivrà per sempre, era una luce straordinaria. È stato impossibile per me trovare un’altra persona che mi ispirasse così tanto”. Insomma, parole davvero importanti. Che, ovviamente, sottolineano il legame che c’era tra fratelli.

