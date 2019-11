Andrea Damante ha una nuova fiamma: le foto parlano chiaro, ecco la clamorosa indiscrezione del settimanale ‘Chi’, lei è un’ex protagonista di Uomini e Donne.

Il suo nome in questo periodo è davvero cliccatissimo per una serie di gossip che riguardano la sua vita privata. Stiamo parlando di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex fidanzato di Giulia De Lellis, diventato famoso per averla tradita ed essere diventato il protagonista del libro di lei, ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’, che sta avendo un successo incredibile. Nelle ultime settimane impazzano le voci secondo cui Andrea avrebbe avuto un flirt addirittura con Belen Rodriguez, mentre lui era fidanzato con Giulia e lei con Andrea Iannone, che è l’attuale compagno della De Lellis. Un ‘quadrato amoroso’ davvero incredibile, insomma. Ma se Belen ha voluto fare chiarezza sui social, smentendo tutte queste notizie, Andrea è rimasto in silenzio, anche se ora il settimanale ‘Chi’ lo ha paparazzato con quella che sembra essere la sua nuova fiamma: lei è stata a Uomini e Donne, ecco chi è.

Andrea Damante sembra aver definitivamente voltato pagina dopo la fine della tormentata storia d’amore con Giulia De Lellis. Mentre lei è già fidanzata da diversi mesi con Andrea Iannone, con cui convive a Lugano, il dj non si è mai impegnato ufficialmente con nessuna dopo di lei, ma ora sembra aver trovato l’amore. Paparazzato dal settimanale ‘Chi’, Damante è stato beccato a cena con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la bionda Viviana Vizzini, che il pubblico ha conosciuto durante il trono di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. I due sono stati fotografati prima a cena da soli, in atteggiamenti romantici, e poi a un evento. Le immagini pubblicate dalla rivista mostrano l’intimità tra i due, che secondo Gabriele Parpiglia, autore dell’articolo, starebbero già facendo sul serio. Che ne pensate di questa nuova coppia?