Angela Nasti, brutto inconveniente: è stata costretta a chiedere ‘aiuto’

Pochissime ore fa, Angela Nasti ha raccontato di essere stata protagonista di un brutto inconveniente: ecco cosa è accaduto all’ex tronista.

Sin dal suo primo ingresso a Uomini e Donne, Angela Nasti ha conquistato davvero tutti. Non soltanto per la sua simpatica e la battuta sempre pronta, ma anche per la sua bellezza. Nonostante, infatt, l’ex tronista sia ancora molto giovane, vanta di un fascino davvero irresistibile. Ne sono testimonianza le numerose foto che, di tanto in tanto, l’influencer pubblica sul suo account Instagram. Ma non solo. Perché è proprio qui che, pochissime ore fa, la napoletana ha raccontato di un brutto inconveniente di cui è stata protagonista ieri. Di che cosa parliamo? Tranquilli, non è successo nulla di grave. Vediamo, però, cosa è accaduto nel minimo dettaglio. E, soprattutto, cosa racconta la diretta interessata su Instagram.

Angela Nasti, brutto inconveniente per lei: cosa le è accaduto

Vive uno dei periodi più felici della sua vita, Angela Nasti. Dopo la fine della sua frequentazione con Alessio Campoli, suo ex corteggiatore di Uomini e Donne, l’ex tronista ha finalmente ritrovato l’amore accanto a Kevin Bonifazi, attaccante del Torino. Lo ama da morire, l’influencer. E non perde mai occasione di poterlo dimostrare pubblicamente. Sarà proprio per questo ‘troppo amore’ che, proprio ieri, la napoletana è stata protagonista di un brutto inconveniente. Da quanto racconta la diretta interessata tramite alcune Instagram Stories, sembrerebbe che per alcune ore sia completamente scomparsa dai social perché il suo telefono, probabilmente per la batteria troppo scarica, si è improvvisamente spento. Nel tentativo di riaccenderlo, però, Angela si è resa conto di aver dimenticato il codice Pin del cellulare. E per questo motivo, dopo aver utilizzato tutti e tre i tentativi concessi, è stata costretta a chiedere ‘aiuto’. Infatti, ha dovuto mettersi in contatto con il suo gestore telefonico per ripristinare l’aggeggio elettronico.

Fortunatamente, Angela è riuscita a ripristinare il suo telefono. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che possiamo ammirarla in tutta la sua bellezza.