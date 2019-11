Anticipazioni Uomini e Donne Over oggi: segnalazioni e lacrime, Tina furiosa

Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 20 novembre: Trono Over, segnalazioni di Tina per Armando e lacrime di Gemma per Juan Luis.

Nuovo appuntamento di oggi, 20 novembre, col trono Over di Uomini e Donne. La puntata di oggi, mercoledì, si prospetta particolarmente interessante. Le anticipazioni sono molto curiose e gustose, se così si può dire! Chiuderemo la questione di Moreno e delle frasi poco chiare di Giuseppe, vedremo se Ida e Riccardo troveranno un punto di incontro oppure no e cercheremo di capire soprattutto come sta Gemma dopo aver visto Juan Luis ballare con Barbara.

Uomini e Donne Over, anticipazioni: Juan Luis conosce nuove donne

Il corteggiatore del parterre maschile sceso appunto per conoscere Gemma Galgani, pare aver fatto qualche piccola “gaffe”. Almeno a detta della Dama di Torino. L’uomo infatti ha, dapprima accettato di ballare con Tina Cipollari, e poi con Barbara. Nella puntata di oggi 20 novembre di Uomini e Donne scopriamo quindi che Juan Luis vedrà altre donne scendere per lui. Interviene così Armando Incarnato, un vero e proprio “cavaliere” che si prodiga per Gemma e ammonisce Juan di non prenderla in giro. Secondo Armando infatti l’uomo sarebbe in studio solo per farsi vedere e non perché realmente interessato alla donna. Juan nemmeno a dirlo nega subito le accuse e dichiara di essere veramente interessato a Gemma. Eppure quando arrivano le nuove donne per lui, il corteggiatore venezuelano prima si dimostrerà molto imbarazzato davanti alle nuove dame, poi si dirà lusingato, ma correrà anche al capezzale di Gemma Galgani in lacrime, consolandola.

Armando contro tutti

Intanto scoppia lo scontro tra Armando e il resto dello studio. Dopo le sue frasi su Juan Luis, infatti, prima Tina Cipollari lo attaccherà sostenendo che abbia una relazione fuori con una certa Janette. Subito dopo interviene Barbara che cerca di frenare Incarnato dal difendere continuamente Gemma perché la donna lo sa fare benissimo da sola. Come sempre quindi vedremo urla scontri e molto nervosismo soprattutto nei confronti di Armando che, bisogna dirlo, ogni volta che interviene fa scoppiare il caos.