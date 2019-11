Belen Rodriguez si è ripresa in bagno mentre mostra ai fan alcuni prodotti: prima però fa una premessa. Ecco le parole dell’argentina.

E’ una delle donne più seducenti e desiderate d’Italia: la splendida Belen Rodriguez con il suo viso ed il suo corpo statuario ha fatto innamorare tutti. La showgirl argentina da poco ha iniziato a mostrarsi di più sui social: da diverse settimane realizza dei tutorial sul make up in cui mostra ai suoi fan come si trucca quotidianamente. Sta avendo un enorme successo la moglie di Stefano De Martino, diventata ormai uno dei volti famosi di Tu si que vales. La splendida modella poco fa ha mostrato ai suoi fan dei prodotti che ha ricevuto: confessa però prima una cosa. Ecco cosa è accaduto.

Belen Rodriguez si riprende in bagno: “Ero indecisa, non è proprio elegante”

Nonostante sia seguita da migliaia e migliaia di follower, Belen Rodriguez continua ad essere molto semplice e genuina sul suo profilo Instagram. Pochi minuti fa ha mostrato ai suoi fan dei prodotti per il viso che ha ricevuto ed ha deciso di farlo direttamente dal bagno di casa sua. La showgirl prima di far vedere le sue nuove maschere, ha mostrato il suo splendido bagno, ricco di comfort, ed ha premesso: “Ero indecisa se farvi vedere i prodotti qui nel bagno, non è proprio elegante. Però vabè, questo è il mio bagno” ha confessato ed ha mostrato di conseguenza non solo un cassetto ricco di rossetti ma anche la disposizione dei mobili.

Belen negli ultimi giorni è stata al centro del gossip italiano per vari rumors girati sul suo conto: si parla di un ‘astio’ tra lei e Giulia De Lellis e di un vecchio flirt con Andrea Damante! Pare che sia tutto falso: a smentire le voci è la diretta interessata. Belen ieri in un IG story si è sfogata.