Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso è apparsa molto amareggiata: ecco le parole pronunciate in diretta

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso nella fascia pomeridiana. La conduttrice è apparsa visibilmente amareggiata ed ha voluto esprimere un pensiero per Vladmir Luxuria. Quest’ultima ha avuto un duro confronto con Vittorio Sgarbi durante la scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso. Il critico d’arte ha attaccato duramente Luxuria e sono volate parole troppo grosse. Sgarbi è stato fortemente criticato dal popolo del web nelle ultime ore. Oggi, la D’Urso, ha voluto mandare un messaggio a Vladi.

Barbara D’Urso amareggiata in diretta a Pomeriggio 5

Durante la puntata odierna di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso era profondamente amareggiata per quanto successo lunedì sera a Live – Non è la D’Urso. La napoletana ha voluto mandare un messaggio a Vladmir Luxuria, vittima delle accuse di Vittorio Sgarbi. La conduttrice ha dichiarato in studio: “Mando un abbraccio a Vladimir Luxuria. Noi ci siamo sentite, ci siamo scritte dopo la diretta di lunedì sera. È rimasta male per il fiume in piena di Sgarbi. Mi dispiace che sia accaduto questo in una mia trasmissione”. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha proseguito mandando un forte abbraccio all’ex vincitrice de L’Isola dei Famosi e dichiarando: “Ci rivedremo presto“. Probabilmente, dopo essersi ripresa, Luxuria sarà ospite in una delle trasmissione di Barbara D’Urso, ma questa volta senza Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte, nel frattempo, ha eluso le critiche del web e non si è ancora espresso riguardo alla lite avuta in studio con Luxuria.

C’è da dire che anche Vittorio Feltri non è stato elegantissimo a Live – Non è la D’Urso. Il direttore di Libero si è addirittura alzato e se n’è andato. La D’Urso, però, non si è espressa riguardo agli atteggiamenti di Feltri.