Belen e Cecilia Rodriguez protagoniste di una splendida iniziativa: ecco di cosa si tratta, lo hanno annunciato poco fa su Instagram, fan impazziti di gioia.

Belen e Cecilia Rodriguez sono legatissime e lo hanno sempre dimostrato, in tv come sui social. Le due sorelle cercano di trascorrere insieme più tempo possibile e hanno molto forte il valore della famiglia. Entrambe, infatti, sono molto legate anche al fratello Jeremias e ai genitori. Sia Belen che Cecilia, inoltre, stanno vivendo un momento d’oro, sia dal punto di vista professionale, che privato. Belu è tornata insieme a Stefano De Martino ed è più innamorata che mai, e intanto è impegnata con le riprese di ‘Tu Si Que Vales’. Chechu è altrettanto felice in amore, fidanzata da due anni con Ignazio Moser, e continua a lavorare come modella e influencer. Ora, però, le due sorelle hanno annunciato su Instagram una splendida iniziativa: ecco si cosa si tratta, i fan sono pazzi di gioia.

Belen e Cecilia Rodriguez, splendida iniziativa: fan entusiasti, ecco l’annuncio su Instagram

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno annunciato poco fa la loro splendida iniziativa. E’ stata la moglie di Stefano De Martino a spiegare tutto nel dettaglio, facendo impazzire i fan. Nei prossimi giorni, e più precisamente il 23-24 e 25 novembre, le due allestiranno a Milano un piccolo ‘mercatino’, nel quale venderanno i loro abiti e i loro accessori. Un’iniziativa a scopo benefico, infatti la maggior parte del ricavato andrà all’Ospedale Pediatrico di Monza, che ha mandato letteralmente in visibilio i fan, felicissimi di poter acquistare oggetti che appartengono alle due bellissime argentine.

‘Ci sarà di tutto’ – ha spiegato Belen – borse, abiti, anche le mutande! No, scherzo’, ha detto poi la conduttrice, che ha postato anche l’immagine del volantino dell’iniziativa, specificando che lei e Cecilia saranno presenti solo nella giornata del 23 novembre, per incontrare da vicino i loro affezionatissimi fan.