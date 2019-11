Caterina Balivo, la foto da bambina con la mamma su Instagram

La foto di Caterina Balivo su Instagram da bambina con la mamma e la sorella fa impazzire il web.

Il pomeriggio di Rai 1 è caratterizzato dalla grande personalità di Caterina Balivo. Abilissima conduttrice, oggi a capo di Vieni da Me, nel suo passato ha molti programmi di successo come Detto Fatto, e anche la stesura di un libro intitolato “Gli uomini sono come le lavatrici”. Caterina ha intervistato moltissimi personaggi famosi ed importanti durante la sua carriera e oggi continua a farlo con il gioco della cassettiera, ormai famosissimo format in cui gli ospiti di Vieni da Me si siedono e, aprendo i cassetti, vanno a scoprire dettagli della loro vita privata. Già, ma della vita privata di Caterina Balivo cosa sappiamo?

Caterina Balivo da piccola con la mamma e la sorella

Caterina ha due figli, Cora e Guido Alberto nati entrambi dalla sua storia d’amore con Guido Maria Brera, dirigente e scrittore italiano. I due sono felicissimi insieme e hanno questa splendida famiglia, quasi da “Mulino Bianco” come si suol dire. La Balivo poi ha anche una sorella, Francesca che, non spesso, ma abbastanza, viene citata e ringraziata nelle storie e nei post su Instagram di Caterina Balivo. Un post risalente alla Festa della Mamma del 13 maggio 2018, vede infatti la Balivo pubblicare una foto che ritrae lei e sua sorella da piccole. A tenerle per mano la loro mamma, bellissima con un costume molto ’80s ma di gran classe. Accanto alla foto Caterina scrive: “Auguri alla mia mamma. Auguri a mia sorella @francescabalivo mamma di Domenico e Benedetta. Auguri a tutte le mamme del mondo che hanno avuto la fortuna di nascere femmine e di poter dare la vita”.