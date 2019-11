Cecilia Rodriguez riprende di nascosto il suo fidanzato Ignazio: l’argentina, perciò, lo becca in un ‘particolare’ momento, ecco i dettagli.

Non è mai scontata né banale, Cecilia Rodriguez. La splendida argentina è solita interagire con i suoi fan su Instagram. Non soltanto pubblicando entusiasmanti scatti fotografici, ma rendendo noto a tutti il profondo feeling che c’è tra lei e il suo fidanzato Ignazio Moser. La loro storia, ormai, è nota a tutti. Si sono conosciuti due anni fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E da quel momento non si sono più lasciati. Si amano alla follia, quindi. E non perdono mai occasione di poterlo dimostrare pubblicamente. Lo ha fatto anche pochissimo tempo fa la piccola Rodriguez. Quando, tramite alcune Instagram Stories, riprende di nascosto il suo fidanzato. Ma sapete cosa era intento a fare lui? Ve lo sveliamo noi!

Cecilia riprende di nascosto Ignazio: è stato beccato proprio così

Sono intenti a trascorrere una tranquilla serata in amicizia, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. O, perlomeno, è quello che si evince da alcune Instagram Stories che, pochissimo tempo fa, la giovane argentina ha pubblicato sul suo account social. E così, mentre i suoi amici sono intenti a cucinare degli squisiti hambuger, la modella, invece, si diletta e si diverte a immortalare questo momento. Ma non solo. Perché, oltre a filmare i suoi amici mentre sono nella sua cucina, Cecilia riprende di nascosto il suo fidanzato. Ebbene si. Non è la prima volta che lo fa, è vero. E così come la volta scorsa, anche in quest’occasione Ignazio è impegnato in un momento davvero ‘particolare’.

Di che cosa parliamo? Semplice! Cecilia riprende Ignazio mentre è intento a farsi dei selfie. Davvero buffa come cosa, no? Soprattutto se si considera che, per fare in modo che il suo selfie sia perfetto, il bel ciclista cambia più volte posizione della faccia. Ignazio, non ne hai bisogno!

