Chi è Viviana Vizzini, la nuova fiamma di Andrea Damante, paparazzata con lui in un noto ristorante di Sushi, dal settimanale Chi

Viviana Vizzini non è certamente nuova al mondo dello spettacolo, ricordiamo infatti, che è stata nel parterre femminile di Uomini e Donne, per corteggiare Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Ma ora è con un altro ex tronista del dating time di Maria De Filippi, che è stata avvistata, siamo parlando di Andrea Damante. I due sarebbero stati paparazzati dal settimanale Chi, all’interno di un noto ristorante. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sella vita privata e la carriera, della ragazza.

Viviana Vizzini: carriera e vita privata della nuova fiamma di Andrea Damante

La giovane Viviana Vizzini, ha origini Siciliane, ma sappiamo essersi trasferita a Milano per motivi di lavoro. La giovane Vizzini, non è affatto estranea al mondo della televisione, ricordiamo infatti, che ha calcato gli studi di Uomini e Donne di Maria De Filippi, per qualche tempo. Arrivata lì per corteggiare Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, la sua esperienza non è stata positiva come sperava. La ragazza ha infatti deciso dopo un po’ di tempo, di abbandonare il percorso, sentendosi non compresa e apprezzata, in compenso ha stretto una forte amicizia con Mara Fasone, tronista in quel periodo con il Riccardi e Mastroianni. Non si conosce precisamente il luogo e la data di nascita della giovane, ma sappiamo che è legatissima alla famiglia, come da lei sempre affermato anche durante la trasmissione. Ha una grande passione per i viaggi, il mare e gli animali, e adora trascorrere il tempo libero con gli amici. Dagli scatti social che la ragazza pubblica, sul proprio profilo Instagram, possiamo notare che ha fatto della sua bellezza, un punto di forza, trasformandolo in un vero e proprio lavoro, diventando una Modella. Nonostante sia stata paparazzata in compagnia di Andrea Damante e il settimanale ‘Chi’, sostenga ci siano state già delle presentazioni con gli amici, i due mantengono il riservo più assoluto.