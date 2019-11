Chi è Hicham Ben’Mbarek: età, carriera e curiosità sul fondatore del noto brand di moda Benheart, in espansione in tutto il mondo

Hicham Ben’Mbarek, è conosciuto soprattutto per essere il fondatore del noto Brand di moda ‘Beanheart’. L’imprenditore non ha avuto una storia semplice, ma è un esempio di forza e di riscatto personale e sociale. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita privata, la carriera e la sua infanzia.

Hicham Ben’Mbarek: età, carriera e vita privata

Scopriamo qualcosa su Hicham, attraverso l’intervista rilasciata ad ‘Optimagazine’ in occasione della presentazione di 24H Europe. Hicham è nato in Marocco nel 1982 ed è arrivato in Italia nell’agosto del 1988 con la madre, su un barcone. L’imprenditore racconta come ha affrontato insieme alla madre, l’iter burocratico, per poter diventare cittadino Italiano a tutti gli effetti. Hicham, oggi trentasettenne, racconta di essere stato molto aiutato in età scolare sia dalle insegnanti, che dagli amici e compagni di classe, ognuno di loro, a modo proprio lo ha aiutato nel percorso di integrazione. In passato ha ricevuto discriminazioni, ma ciò non lo ha fermato, ed è riuscito a trovare la propria strada. Stabilitosi a Firenze, con impegno e dedizione, è riuscito a fondare il suo brand di moda, il ‘Benheart‘. Il brand prende nome da un evento che ha cambiato per sempre la vita del giovane. All’età di 26 anni, è stato colpito da un infarto, mentre giocava a calcio, ma grazie a un trapianto di cuore, sette mesi più tardi, ha potuto riprendere in mano la propria vita, fondando così il marchio. Hicham ha fatto crescere l’azienda su basi solide e portandola ad alti libelli mondiali, con materiali di prima qualità, ottima manifattura e rispetto del personale. L’azienda conta 35 dipendenti interni, 250 collaboratori, 14 negozi, con sedi in tutta Italia, Tokyo, Strasburgo, Arabia Saudita e Los Angeles. L’uomo ha una bellissima compagna, con cui appare molto amorevole sui social e tre splendidi bambini.