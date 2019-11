Uomini e Donne, Ida e Riccardo perché non riescono a stare insieme?

I motivi per cui Ida e Riccardo non riescono a stare insieme: cosa succede tra di loro?

Le puntate di Uomini e Donne del Trono Over, dopo aver visto le vicessitudini di Gemma Galgani e del suo corteggiatore Juan Luis si sono concentrate su Ida e Riccardo. I due hanno cercato di ricucire il rapporto e stanno nuovamente uscendo insieme. Le cose però sembrano non andare per il meglio anzi. Pare che ci siano svariate problematiche tra i due che non si riescono a risolvere. In queste puntate di Uomini e Donne infatti Ida lamenterà un atteggiamento di Riccardo per niente di suo gusto avvenuto il sabato. Ecco cosa è successo.

Cosa è successo tra Ida e Riccardo?

Ida e Riccardo nelle ultime puntate hanno litigato per via di Armando che continua a mettersi in mezzo alla loro storia d’amore, come fa notare Gianni Sperti. Guarnieri non sembra fidarsi e dichiara che manca un po’ di complicità tra loro due e vorrebbe vedere il telefono per farsi rassicurare: “Ma ti darei sicurezza guardando il telefono? Tu puoi dormire sonni felici, io sono diversa da tutti”. Quando i due tornano in studio nel corso di queste puntate la situazione sembra sempre molto tesa. Entrambi si accusano a vicenda del fatto che non ricevono amore a sufficienza l’uno dall’altro. La situazione sembra veramente senza via d’uscita.

Ida e Riccardo non riescono a stare insieme, i motivi

Ma perché i due non riescono a stare insieme tranquillamente? Ci sono molte ipotesi, nessuna certezza. Ida e Riccardo si amano, questo è ormai indiscutibile, ma sembra che non trovino il giusto incastro. Entrambi hanno una concezione di amore e di vita molto diversa. Per di più, la loro storia è come un piatto rotto incollato tantissime volte. Si prova sempre a mettere insieme i cocci, ma ci sono delle schegge che mancano e mancheranno per sempre a quel piatto. Questa è solo una metafora, ma potrebbe far capire perché i due non riescono a stare insieme.