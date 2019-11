Jessica Battistello ha parlato su Instagram di Alessandro Zarino e dell’accaduto a Uomini e Donne: ecco le parole dell’ex concorrente di Temptation Island.

Ricorderanno tutti il percorso di Jessica Battistello a Temptation Island: la giovane è stata una delle protagoniste del programma proprio per la sua ‘storia’ con Alessandro Zarino, ormai ex tronista. A distanza di mesi, Jessica è tornata insieme al suo Andrea Filomena: i due al falò di confronto finale nel villaggio delle tentazioni hanno preso due strade diverse ma ora sembra esser tornato il sereno nella coppia. A sorpresa la giovane classe ’94 è tornata a parlare dell’ex tentatore con cui ha avuto un flirt ed ha commentato il trono appena concluso di Uomini e Donne. Ecco le sue parole.

Jessica Battistello commenta il trono di Alessandro Zarino: “L’hanno umiliato”

Jessica Battistello tramite un IG story ha detto la sua riguardo il ‘no’ che ha preso Alessandro Zarino da Veronica in Uomini e Donne. La bella corteggiatrice, dopo un lungo litigio in studio, ha deciso di non uscire dal programma insieme al tronista e Maria le ha offerto di sedersi sulla famosa sedia rossa. L’accaduto ha fatto molto discutere ed un fan ha chiesto alla Battistello cosa ne pensasse.

La giovane veneta ha commentato spiegando che Zarino era molto preso da Veronica, come tutti hanno visto, e che probabilmente avrebbe dovuto sceglierla prima. “Non giudico però Veronica, è comunque una ragazza di 21 anni a cui viene offerto il trono. Il loro rapporto era basato su 3 4 ore di conoscenza: per quanto intense, è da capire la situazione anche se avrebbe acquistato punti se avesse rinunciato al trono” ha dichiarato. Jessica ha poi detto la sua su come è stato trattato Alessandro da Maria De Filippi e dalla redazione, confessando: “Mi è dispiaciuto vedere come hanno umiliato Alessandro, mostrando le esterne ecc. L’ho visto in difficoltà e mi è dispiaciuto molto, anche vedere Maria che diceva ‘fregatene’. Ma anche lei può fare questi errori”.