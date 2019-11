Matteo Salvini, in arrivo il terzo figlio? Francesca Verdini mostra un pancino ‘sospetto’, la clamorosa indiscrezione

Matteo Salvini diventerà padre di un terzo figlio? La clamorosa indiscrezione mostra Francesca Verdini con un pancino ‘sospetto’, i dettagli.

La storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini continua a gonfie vele. Dopo la fine della sua storia d’amore con Elisa Isoardi, l’ex ministro ha ritrovato finalmente la vicina accanto a questa meravigliosa donna. Ebbene. E se ci fosse in arrivo un figlio? Ed, in particolare, il terzo per il leader della Lega? Questa è, infatti, la clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donne. Che, nel paparazzare i due piccioncini a spasso, ha notato un pancino un po’ troppo ‘sospetto’ della giovane donna. Ma non è finita qui. Perché tra le pagine del giornale si legge anche altro. Curiosi di sapere ulteriori novità? Scopriamole insieme.

Matteo Salvini, terzo figlio in arrivo? L’indiscrezione sul pancino sospetto di Francesca Verdini

Si diceva che si fossero lasciati. Si diceva, addirittura, che Francesca Verdini avesse ‘rimpiazzato’ Matteo Salvini con un’ex tentatore di Temptation Island. Ma, invece, niente di tutto questo è affatto vero. Anzi, vi diremo di più. Sembrerebbe che per il nuovo anno la coppia abbia in riserbo delle clamorose novità. Ebbene si. Ma di che cosa parliamo nello specifico? Semplice! Di allargare la famiglia. Stando ad alcune immagini pubblicate da Diva e Donne, sembrerebbe che la giovane Verdini abbia un pancino un po’ sospetto. Gravidanza in arrivo? E, quindi, terzo figlio per il leader della Lega? Beh, ovviamente, non sappiamo darvi alcun tipo di risposta certa. Al momento, infatti, si tratta di indiscrezioni, sia chiaro. Tuttavia, se la notizia fosse reale, non sarebbe l’unico evento da festeggiare. Perché, stando a quanto scritto sul settimanale Chi invece, sembrerebbe che per il 2020 la coppia sia pronta a convolare a nozze. Sarà realmente così? Staremo a vedere. In fondo, non manca ancora tanto tempo, no?