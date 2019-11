Per chi non conoscesse Michela Magalli, ecco la sua età, chi è la madre, il fidanzato e le foto più belle del suo account Instagram

Michela Magalli è la figlia di Giancarlo, storico conduttore televisivo e volto de “I Fatti Vostri“. La ragazza è la secondogenita di Magalli, nata dalla relazione con la seconda moglie Valeria Donati. Michela è nata nel 1994 e di conseguenza ha 25 anni. La giovane ha una sorella, Manuela, nata dal primo matrimonio di Giancarlo Magalli con Carla Crocevia. Le sue sembrano avere un bellissimo rapporto. Michela sarà ospite questa sera al Maurizio Costanzo Show insieme al padre Giancarlo.

Chi è Michela Magalli?

Michela Magalli è, come abbiamo detto sopra, la seconda figlia di Giancarlo Magalli. La madre di Michela è Valeria Donati, la seconda moglie del conduttore televisivo. La ragazza ha un bel rapporto con il padre, che si è rafforzato solo negli ultimi dieci anni. Quando Michela era piccola, infatti, Magalli era all’estero per condurre Giochi senza frontiere e di conseguenza ha vissuto poco la figlia. Negli ultimi anni, però, Giancarlo, nonostante abbia divorziato dalla seconda moglie, ha coltivato il rapporto con la figlia e oggi sono veramente inseparabili. Se Manuela (la prima figlia del conduttore) ha preso una strada totalmente diversa dal padre, Michela, invece, vuole lavorare anche lei nel mondo dello spettacolo e della moda. La figlia di Giancarlo Magalli è un’influencer e su Instagram conta circa 36 mila seguaci. Le sue foto fanno impazzire i followers e i commenti sono abbastanza positivi. Di recente, inoltre, la giovane ha preoccupato i suoi seguaci perchè è stata ricoverata in ospedale.

Nonostante sia molto attiva sui social network, non sappiamo se Michela abbia o meno un fidanzato. La figlia di Giancarlo non ha postato di recente foto insieme ad un ragazzo ed è probabile che sia single.