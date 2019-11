Mietta in lacrime: “A 12 anni non è stato facile”, il racconto ‘drammatico’

Mietta si commuove in diretta: “Per una ragazzina di 12 non era facile”, il racconto ‘drammatico’ a Vieni da me

Mietta, Daniela Miglietta, celebre cantante, scrittrice ed attrice italiana, ha partecipato alla trasmissione Vieni da me, di Caterina Balivo. Ha aperto, come fanno tutti gli ospiti, la cassettiera della sua vita tirando fuori diversi retroscena della sua vita privata. La padrona di casa, la bella Balivo, l’ha ascoltata dall’inizio alla fine con interesse così come fanno i telespettatori italiani. Per primo, Mietta ha ripercorso gli inizi della sua carriera e la sua partecipazione a Sanremo.

Vieni da me, Mietta racconta della sua carriera, di suo padre e della sua famiglia

Una canzone, ‘Vattene amore’, quella che tra l’altro l’ha resa famosa, è stata presa di mira e non poco dalla critica: “Probabilmente non ha letto bene e non ha capito nemmeno chi l’ha scritta. Amedeo Minghi non è uno qualunque”, queste le parole di Mietta a Caterina Balivo per commentare le parole al veleno che erano state dette all’epoca.

Ad un certo punto, durante la trasmissione, parte un pezzo di Vincenzo Miglietta, papà di Daniela. Si trattava di una canzone lirica cantata per la partecipazione a La Corrida. Mietta dice subito che non sapeva avessero mandato in onda questo pezzo. Inevitabile un attimo di commozione. Poi, si passa a parlare della sua famiglia: “I miei erano separati e all’inizio, a scuola non lo dicevo. Non riuscivo a dirlo. La nostra, adesso, è una famiglia allargata. Ma non posso dire che a 12 anni, una ragazzina, l’abbia vissuta bene”.

Il fratello – “Abitavamo a Taranto e c’erano dei ragazzini per strada che, per un motivo o per un altro, bullizzavano mio fratello. Allora lui mi citofonava ed io correvo in suo aiuto”.