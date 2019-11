Natale 2019: tutti i programmi tv e i film in onda a Dicembre

Natale 2019 si avvicina, e come ogni anno, tra un pò incominceranno i programmi tv e i film dedicati a questo periodo dell’anno, scopriamoli insieme

Il periodo Natalizio è ormai alle porte, tra un po’ si inizierà ad addobbare le case e a trascorrere le serate più fredde, sotto le coperte a guardare la tv. Vediamo quindi, quali saranno le programmazioni tv di Dicembre, sulle varie Reti Televisive.

Programmi Tv del Natale 2019

Partiamo con i palinsesti Rai, che da quest’anno subiranno delle importanti variazioni nel periodo Natalizio, con la messa in onda di nuovi film, programmi, serie tv, concerti e serate tradizionali.

Natale su Rai 1

Le fiction, i film e i programmi di intrattenimento e cultura che andranno in onda a Gennaio:

OGNI LUNEDI’ fino al 23 Dicembre: andrà in onda la Fiction ‘Angela’, con protagonista Vanessa Incontrada

andrà in onda la Fiction ‘Angela’, con protagonista Vanessa Incontrada TUTTE LE DOMENICHE fino al 22 Dicembre: andrà in onda ‘Pezzi Unici‘, con Panariello e Castellitto

andrà in onda ‘Pezzi Unici‘, con Panariello e Castellitto TUTTE LE DOMENICHE dal 29 Dicembre al 5 Gennaio: andranno in onda i film, in prima serata

andranno in onda i film, in prima serata OGNI VENERDI’ dal 20 Dicembre: avrà il via, il nuovo programma di Mara Venier, ‘La Porta Dei Sogni’

avrà il via, il nuovo programma di Mara Venier, ‘La Porta Dei Sogni’ TUTTI I SABATI da Gennaio: ritornerà Alberto Angela con ‘Meraviglie’

ritornerà Alberto Angela con ‘Meraviglie’ 22 DICEMBRE: andrà in onda, al posto dell’appuntamento col quiz ‘L’eredità’ di Flavio Insinna, la Finale Di Supercoppa Italiana; che si giocherà a Riyad, Arabia Saudita

andrà in onda, al posto dell’appuntamento col quiz ‘L’eredità’ di Flavio Insinna, la Finale Di Supercoppa Italiana; che si giocherà a Riyad, Arabia Saudita 24 DICEMBRE: Messa di Natale

Messa di Natale 25 DICEMBRE: Concerto di Natale dall’Antoniano e Concerto di Natale da Assisi

Concerto di Natale dall’Antoniano e Concerto di Natale da Assisi 26 DICEMBRE: andrà in onda lo spettacolo di Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni

andrà in onda lo spettacolo di Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni 30 DICEMBRE: come ogni anno, andrà in onda un film Disney e non si esclude che possano essercene altri tra la vigilia di Natale e Santo Stefano

come ogni anno, andrà in onda un film Disney e non si esclude che possano essercene altri tra la vigilia di Natale e Santo Stefano 31 DICEMBRE: come ogni anno dedicato a ‘L’anno che Verrà’, condotto da Amadeus

come ogni anno dedicato a ‘L’anno che Verrà’, condotto da Amadeus 1 GENNAIO: per il terzo anno di seguito, la serata prevederà la visione del programma condotto da Roberto Bolle, in prima serata

per il terzo anno di seguito, la serata prevederà la visione del programma condotto da Roberto Bolle, in prima serata 6 GENNAIO: Concerto dell’Epifania

Natale su Rai 2

Sulla rete, è di particolare importanza, lo spettacolo di Vincenzo Salemme, che andrà in onda Mercoledì 25 Dicembre, in diretta dagli studi Rai di Napoli.

Natale su Rai 3

OGNI LUNEDI’ : fino al 23 Dicembre andrà in onda Report

: fino al 23 Dicembre andrà in onda Report OGNI LUNEDI’ : dal 30 Dicembre andranno in onda ‘I Miserabili’ e ‘Indovina Chi Viene a Cena’

: dal 30 Dicembre andranno in onda ‘I Miserabili’ e ‘Indovina Chi Viene a Cena’ OGNI MARTEDI’ : il consueto appuntamento con il ‘Festival Internazionale del Circo di Montecarlo

: il consueto appuntamento con il ‘Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 22 DICEMBRE : andrà in onda una serata evento con Ezio Bosso, ‘Che Storia è il Natale’

: andrà in onda una serata evento con Ezio Bosso, ‘Che Storia è il Natale’ 29 DICEMBRE : in prima tv, la prima puntata della miniserie ‘I Miserabili’, poi in onda dal lunedì 30

: in prima tv, la prima puntata della miniserie ‘I Miserabili’, poi in onda dal lunedì 30 DA SABATO 4 GENNAIO : andrà in onda ‘Io Scrivo’ di Matilda D’Errico

: andrà in onda ‘Io Scrivo’ di Matilda D’Errico DA 6 GENNAIO: riprende il consueto appuntamento con ‘Presa Diretta’, di Riccardo Iacona

Anche i palinsesti Mediaset, hanno in programma moltissime novità per questo periodo Natalizio, vediamo i principali eventi in programma:

Natale su Canale 5

OGNI SABATO DAL 7 DICEMBRE : riprende ‘New Amsterdam’, con la messa in onda della seconda stagione

: riprende ‘New Amsterdam’, con la messa in onda della seconda stagione DAL 18 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO : Gerry Scotti condurrà, in fascia preserale il nuovo Game Quiz ‘Conto alla Rovescia’

: Gerry Scotti condurrà, in fascia preserale il nuovo Game Quiz ‘Conto alla Rovescia’ DAL 16 DICEMBRE : ‘Live Non è la D’Urso’, avrà un’interruzione per le vacanze natalizie

: ‘Live Non è la D’Urso’, avrà un’interruzione per le vacanze natalizie OGNI LUNEDI’ DAL 16 DICEMBRE : andranno in onda vari film, in tema natalizio

: andranno in onda vari film, in tema natalizio MARTEDI’ 17 DICEMBRE : in prima serata arriva ‘Viaggio nella Grande Bellezza’, condotto da Cesare Bocci, alla scoperte delle bellezze del Vaticano.

: in prima serata arriva ‘Viaggio nella Grande Bellezza’, condotto da Cesare Bocci, alla scoperte delle bellezze del Vaticano. 24 DICEMBRE : appuntamento fisso con il ‘Concerto di Natale’ in Vaticano

: appuntamento fisso con il ‘Concerto di Natale’ in Vaticano 31 DICEMBRE : appuntamento consueto con ‘Capodanno in Musica’ con tanti ospiti e artisti italiani e stranieri.

: appuntamento consueto con ‘Capodanno in Musica’ con tanti ospiti e artisti italiani e stranieri. DAL 6 GENNAIO: riprende la nuova edizione di ‘Avanti un Altro’ di Paolo Bonolis

Natale su Italia 1

PER TUTTO DICEMBRE : l’appuntamento di Martedì e di Domenica con ‘Le Iene’, sarà cancellato, per dare spazio ai film Natalizi in prima serata

: l’appuntamento di Martedì e di Domenica con ‘Le Iene’, sarà cancellato, per dare spazio ai film Natalizi in prima serata 24 DICEMBRE : come ogni anno, andrà in onda ‘Una Poltrona per Due’

: come ogni anno, andrà in onda ‘Una Poltrona per Due’ 25 DICEMBRE: andrà in onda lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini ‘Up e Down’, con la compagnia teatrale ‘Mayor Von Frinzius’

Natale su Rete 4