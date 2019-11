Chi è Skioffi, Amici 2020: canzoni, la polemica, Yolandi e vita privata

Chi è Skioffi, cosa sapere sul rapper di Amici 2020 finito nella polemica per i testi troppo violenti.

In questi giorni il programma di Maria De Filippi, Amici 19, è finito nella polemica per via di un aspirante concorrente, Skioffi. Chi è questo rapper? Perché è finito nel caos e di cosa parlano le sue canzoni? Cerchiamo di conoscerlo meglio per avere un quadro più completo di questo concorrente di Amici 2020.

Skioffi, chi è: canzoni, polemica ad Amici e vita privata

Skioffi è un rapper molto discusso. Lo abbiamo visto tra i concorrenti di Amici 19 e oggi scopriremo se ci sarà addirittura un provvedimento disciplinare nei suoi confronti oppure no per via di alcune parole dei suoi brani che sembrano quasi dare una giustificazione alla violenza sulle donne. Cosa che, neanche a dirlo, ha scatenato una vera e proprio polemica sui social. Ma chi è Skioffi?

Chi è Skioffi il (forse) concorrente di Amici 19

Il vero nome del rapper di Amici, Skioffi è Giorgio Iacobelli. Su di lui sappiamo poco, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata e la sua famiglia. Ciò che conosciamo è il fatto che è molto giovane, ma che nonostante questo ha già un parterre molto nutrito di fan. Basta guardare il suo canale su YouTube, dove troviamo le sue canzoni, per vedere oltre 40mila iscritti, 60mila followers su Instagram e altrettanti su Facebook. Il rapper proprio in quest’anno ha pubblicato il suo primo album intitolato Benjamin che ha ottenuto un grande successo di pubblico da subito. Poco però sappiamo invece di lui a livello privato. Sembra vigere il massimo riserbo a riguardo, ma se entrerà ufficialmente nella scuola di Amici 19 sicuramente a breve sapremo altre cose quindi non ci resta che attendere. Su Facebook intanto l’estate scorsa il rapper aveva scritto qualcosa sul suo passato dicendo di venire da una crew di Cassino di nome Menti Fertili e spiegando che ha sempre fatto sorridere in modo sano e ha incantato i fan suonando il pianoforte.

Le esperienze musicali

A livello musicale Skioffi ha moltissime esperienze alle spalle. Prima dell’album Benjamin, infatti ha scritto, cantato e collaborato con molti artisti della scena rapper. Ama definirsi una sorta di tuttofare della musica: scrive, produce, suona, spazia dalla trap al reggae alle canzoni d’amore e avendo anche esperienze teatrali non manca di recitare e di travestirsi.

Skioffi e la polemica su Amici 2020

Skioffi stava per entrare nella scuola di Amici 19, ma ora la situazione sembra essere in bilico perché alcuni suoi testi sono finiti nella polemica. Maria De Filippi e i suoi collaboratori hanno deciso per un provvedimento disciplinare anche se ancora non sappiamo nulla a riguardo. Ma perché si è scatenato questo caos attorno alle canzoni di Skioffi di Amici 2020?

Skioffi, Yolandi: il testo della canzone finita nella polemica

Il motivo per cui il cantante Skioffi è finito nel caos mediatico è semplice. Pare che alcuni suoi testi sembrino incitare alla violenza e tendano a dare una chiave di lettura diversa quasi giustificativa della violenza sulle donne. Scopriremo a breve se Skioffi sarà punito da Amici 2020 oppure no, ma intanto pare che la polemica non accenni a fermarsi. In alcune canzoni, come Yolandi, infatti Skioffi dice: “Quando il sole cala, sfogo le mie voglie su una piccola Yolandi, la sbatto contro il muro, tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi. Se lo vuole forte, io glielo do forte. Forse anche più del dovuto. Le allargo le cosce e spalanco le porte”. Ma non finisce qui, nel brano King del trash, Skioffi canta: “Vado lontano da ste cagne che si mettono in posa”. Sono parole molto forti che non hanno trovato posto negli utenti e nei fan di Amici 2020 che hanno richiesto a prescindere l’esclusione di Skioffi.