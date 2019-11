Taylor Mega, la maglia è troppo corta: sotto è senza reggiseno e…

Taylor Mega si è immortalata con indosso una maglia davvero troppo corta: sotto, però, non indossa il reggiseno e quando…

C’è poco da fare: Taylor Mega sa come lasciare a bocca aperta i suoi sostenitori. Come? Semplice! Con delle entusiasmanti ed incredibili post sui social. Come raccontato in diversi nostri articoli, la bella influencer è solita condividere foto e video. Che, in un batter baleno, conquistano l’interesse di tutti. Vanta di una bellezza davvero stratosferica, Taylor. E per questo non perde mai occasione di poterlo dimostrare apertamente. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, si è ripresa con indossa una maglia davvero molto corta. Tuttavia, a catturare l’attenzione di tutti è un unico dettaglio. Sapete quale? Ve lo sveliamo immediatamente.

Taylor Mega, la maglia è troppo corta: sotto non indossa nulla e quando..

Sa sempre come catturare l’attenzione su di se, Taylor Mega. Soprattutto, in questi ultimi giorni. Come raccontato in un nostro recente articolo, ultimamente l’influencer è stata con i riflettori puntati addosso in seguito al suo intervento un po’ ‘brillo’ nella puntata di Live della settimana scorsa. È proprio per questo motivo e, soprattutto, le conseguenti dichiarazioni che ha ricevuto il Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia. Tuttavia, è proprio per mostrare il ‘premio’ ricevuto da Valerio Staffelli ai suoi fan che Taylor da origine ad un siparietto davvero ‘piccante’. Si riprende, infatti, dinanzi allo specchio dell’armadio con un jeans visibilmente a vita bassa e una maglia bianca davvero molto corta. Ecco le immagini nel dettaglio:

Tuttavia, come dicevamo precedentemente, a catturare l’attenzione è quel dettaglio visibile ad occhio nudo. Sotto la maglia, infatti, Taylor non indossa alcun tipo di biancheria intima. Nessun reggiseno e nessuna fascia, insomma. È proprio per questo motivo che, da come si vede chiaramente dall’immagini proposta, si intravede chiaramente un dettaglio davvero ‘clamoroso’. Ci avete fatto caso anche voi?