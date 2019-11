Nicole Mazzocato e Violeta Mangrina, attuale fidanzata di Fabio Colloricchio, si sono lanciate a vicenda alcune frecciatine? Ai fan non sfugge niente: ecco cosa è successo.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono lasciati ormai da un bel po’ e tra loro non scorre affatto buon sangue. Oggi l’ex tronista è fidanzato con Violeta Mangrina: i due si sono conosciuti in un programma televisivo spagnolo, Supervivientes, e si sono innamorati: furono anche protagonisti di un episodio che ha fatto molto chiacchierare. I due ebbero un rapporto intimo avanti le telecamere! Tra le due giovani di certo non tira una bell’aria e così pare che si siano ‘punzecchiate’ sui social rispondendo ad alcuni fan. Ecco cosa è accaduto.

Fabio Colloricchio, scambio di frecciate tra Nicole Mazzocato e Violeta:

Circa un anno fa è terminata la storia d’amore nata nel programma Uomini e Donne, tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio. L’ex tronista ha partecipato poi ad un programma spagnolo, Supervivientes, e lì ha conosciuto la sua Violeta: ne sono seguite parole al veleno ed accuse tra Nicole e la nuova coppia. Ma non parliamo del passato: poche ore fa sui social le due giovani si sono lanciate delle frecciate che sembrano parlare abbastanza chiaro.

In un post di Nicole è spuntato il commento di un utente che afferma che lei e Violeta hanno la bocca troppo grande. L’ex corteggiatrice non ha esitato a replicare a tono: “Ma la mia con lo struccante torna normale“. Il commento non è sfuggito ai fan della spagnola che spesso accusano Nicole di copiarla. Così l’ex concorrente di Supervivientes, fidanzata del Colloricchio, ha risposto alle parole di una fan: “L’avatar dice che la copio? Davvero? Ahahaha, non ti credo“. I fan di Uomini e Donne ricorderanno che la rivale di Nicole, Silvia Raffaele, ai tempi del programma, chiava la sua rivale “avatar”. Questa volta Violeta ci è andata giù pesante: come reagirà l’ex di Fabio?