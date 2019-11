Wanda Nara si stende sul lettino per fare un nuovo tatuaggio: i video pubblicati su Instagram sono infuocati, lato B e scollatura semplicemente da urlo.

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fan. Bellissima e super sensuale, la moglie di Mauro Icardi è piena di iniziative e condivide quasi tutto con i suoi tantissimi followers su Instagram. Wanda pubblica spesso immagini che mettono in mostra le sue forme esplosive e il suo corpo mozzafiato. La bella Nara mostra anche i suoi momenti di lavoro, come le serate nello studio di Tiki-Taka, insomma è sempre attiva sui social e qualche ora fa ha condiviso con i fan il momento in cui si è fatta fare un nuovo tatuaggio, tra l’altro in un posto abbastanza ‘intimo’. Ma non è tutto. Nei video in cui è stesa sul lettino per farsi tatuare, l’argentina mostra il lato B e la scollatura ‘esagerati’, facendo impazzire i fan.

Wanda Nara stesa sul lettino per farsi tatuare: lato B e scollatura ‘esagerati’, ecco i video

Wanda Nara è sempre molto disinibita, in particolare sui social, dove non ha problemi a mostrarsi senza veli o in vesti ‘succinte’, che mettono in evidenza il suo corpo da urlo. La bella argentina poche ore fa ha fatto un nuovo tatuaggio, proprio in una parte ‘intima’ del corpo, ovvero la parte alta del fianco, compresa la natica. Nei video che ha pubblicato nelle storie Instagram, qualcuno la riprende in due posizioni diverse, in cui si vedono chiaramente le sue forme a dir poco esplosive. Nel primo video, Wanda è stesa a pancia sotto e il suo lato B è appena coperto dagli slip, per cui le immagini sono ‘infuocate’.

Nel secondo video, invece, Wanda è in posizione supina, mentre il tatuatore la ‘disegna’ in un altro punto, e stavolta l’inquadratura da dietro finisce direttamente nella sua scollatura mozzafiato. Impossibile non guardare lì…