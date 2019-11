Alena Seredova: “Ho scoperto di Gigi Buffon e Ilaria alla radio”, la confessione a Vieni da Me

Alena Seredova racconta la fine dell’amore con Gigi Buffon e di come lo ha scoperto.

Caterina Balivo torna a condurre il suo programma pomeridiano, Vieni da Me. Tanti gli ospiti anche nella giornata di oggi, giovedì 21 novembre che si prestano a raccontare la loro storia, andando ad approfondire lati nascosti della vita privata e professionale. Il primo ospite di oggi di Vieni da Me di Caterina Balivo è Alena Seredova. Nata e cresciuta nel quartiere di Vinohrady, di Praga, in Italia è arrivata da adolescente e ha avuto una carriera di grande successo. Legata dal 2005 al mitico portiere Gianluigi Buffon, i due hanno avuto due figli. L’amore però è poi terminato nel 2014 e ora lei è legata ad Alessandro Nasi, manager sportivo.

Come è finita la storia con Gigi Buffon

La cassettiera con Alena Seredova procede affrontando diversi argomenti, dall’italiano imparato guardando Bruno Vespa e Porta a Porta, al rapporto con Giorgio Panariello. Però la Seredova spiega che da piccola avrebbe voluto fare l’insegnante o fare la hostess per viaggiare: “Prendevano solo fino a 1,77 ero troppo alta per fare la hostess”. Si parla poi anche del rapporto con Gigi Buffon: “Ci eravamo conosciuti qualche mese prima del mio inizio in televisione con la Domenica Sportiva e abbiamo finto che tra noi non ci fosse nulla, ma invece c’era già del tenero. A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo. Quando eravamo in difficoltà sono stata me stessa, ho pensato ai ragazzi e sono stata meno impulsiva del passato”. Chiedendo poi del tradimento con Ilaria D’Amico, la Seredova dichiara: “Non l’ho saputo per ultima, ma l’ho scoperto alla radio. Ciò che non uccide fortifica, io sono diventata una persona migliore dopo perché non ho dato peso a certe cose. Sono stata anche super fortunata perché dopo è arrivato il vero uomo della mia vita”.