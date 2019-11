Alessandra Amoroso è stata tra le protagoniste di “Una serata di stelle per il bambino Gesù” ed ha sfoggiato un look molto sensuale in Vaticano

Ieri sera è andato in onda su Rai Uno “Una serata di stelle per il bambino Gesù“, evento benefico per festeggiare i 150 anni dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La serata è stata condotta da Amadeus dall’Aula Paolo VI del Vaticano. Durante la serata si sono esibiti tantissimi cantanti di successo, tra i quali Mahmood, Elodie, Benji e Fede, Irama e Giovanni Allievi. Alla serata di stelle per il bambino Gesù ha partecipato anche Alessandra Amoroso, che ha sfoggiato un look veramente da urlo. La cantante, vincitrice del talent show Amici, ha conquistato il pubblico di Rai Uno e la foto del suo look postata su Instagram ha ricevuto moltissimi like e commenti positivi.

Alessandro Amoroso, look sensuale in Vaticano

Durante l’evento “Una serata di stelle per il bambino Gesù“, andato in onda su Rai Uno, la cantante Alessandra Amoroso ha conquistato i telespettatori italiani con un look molto sensuale. La vincitrice del talent show Amici ha scelto un abito in principe di Galles firmato Dolce&Gabbana, caratterizzato da una gonna con i volant e un corpetto monospalla, che lasciava da un lato la spalla e il décolleté scoperti. Il suo abito era, oltre che sensuale, anche molto costoso. Il prezzo, infatti, si aggira attorno ai 1900 euro. La cantante ha completato il suo look da urlo con tacchi a spillo neri e trasparenti, decorati con dei cristalli sulla punta. Il costo delle scarpe si aggira attorno ai 780 euro. Ciò che più ha colpito del look della Amoroso, però, è stato il bustier. Questo infatti, essendo color pelle, dava l’impressione che il seno fosse scoperto.

Alessandra, da sempre composta e mai volgare, non ha assolutamente dato scandalo in Vaticano, anzi, è stata apprezzata da tutti.