Chi è Alessandro Nasi, il compagno di Alena Seredova

Chi è il compagno di Alena Seredova, tutto su Alessandro Nasi.

L’ospite di oggi a Vieni da Me, è Alena Seredova. La donna è stata per anni legata a Gigi Buffon, ma oggi sta con Alessandro Nasi un imprenditore molto famoso. Anche se il nome non vi dirà niente, in realtà è un personaggio molto famoso.

Chi è Alessandro Nasi, cosa sapere

Classe 1974 di Torino, cresce negli Stati Uniti ed è erede della famiglia Agnelli nonché cugino di Lapo e John Elkann. Una famiglia altisonante insomma che per lavoro segue le orme della famiglia da cui proviene. Imprenditore di grande successo oggi è legato ad Alena Seredova e pare che abbia anche un ottimo rapporto con i figli dell’ex moglie di Buffon. I due si sono conosciuti allo stadio perché entrambi hanno la passione per la Juventus, neanche a dirlo. Alessandro Nasi non ha mai amato molto essere al centro dell’attenzione mediatica e infatti in molti non conoscevano il suo nome.

Alena Seredova: “Alessandro ha preso una donna fragile”

“Ha avuto la pazienza di farmi rifiorire – dichiara Alena Seredova – Ha preso una donna fragile e mi ha dato nuova vita. Lui è il vero amore per me. So che non sembro fragile, ma è così. Ci sposeremo? Forse sì, lui non si è mai sposato ho letto le statistiche le coppie che si sposano dopo i 70 anni durano di più quindi c’è tempo”. Alena quando parla di Alessandro Nasi si commuove e le sue parole destano commozione anche in Caterina Balivo. Quando la storia con Gigi Buffon è finita infatti la sofferenza per Alena è stata molto forte. Anche per il modo in cui la storia è terminata. Oggi però a Vieni da Me, la Seredova ha spiegato che in casa tiene ancora le foto del matrimonio con Gigi, perché non si può rinnegare il passato con dei figli.