Alessia Marcuzzi a 13 anni, spunta una foto inedita: tutti notano un ‘dettaglio’ nella foto postata dalla conduttrice de Le Iene.

È una delle conduttrici più amate della tv. E ha appena postato una foto su Instagram di qualche anno fa…Parliamo di Alessia Marcuzzi, una delle showgirl italiane più apprezzate di sempre. Ebbene, l’avete mai vista a 13 anni? È stata proprio Alessia a mostrarsi da bambina, in una foto ricordo pubblicata sul suo profilo ufficiale. Se ieri si è mostrata in una versione decisamente ‘audace’, oggi spazio ai ricordi sul profilo della bellissima Alessia. Che, nella didascalia alla foto in questione, fa notare ai followers la sua acconciatura, molto in voga negli anni ’80. Ma è anche un altro il dettaglio che ha catturato l’attenzione dei fan. Siete curiosi di scoprire quale? Ve lo mostriamo noi!

Alessia Marcuzzi a 13 anni, un dettaglio non sfugge ai fan: “Sei identica a Mia!”

“Trovatemi un riporto più anni ’80 di questo!”, è questa la frase che Alessia Marcuzzi scrive sotto il post apparso poco fa sul suo profilo Instagram. Una foto risalente al 1985, quando la conduttrice aveva solo 13 anni. Ma, anche se la bellissima Iena bionda ha voluto far cadere l’attenzione sulla sua chioma, moltissimi fan hanno notato anche qualcos’altro. Nello specifico, una somiglianza molto evidente tra Alessia e…provate a indovinare guardando la foto:

Si, è proprio quello che state pensando! Anche se non sono mancati i fan che hanno sottolineato la somiglianza tra Alessia e il suo primogenito Tommy, per la maggior parte dei followers è la piccola Mia ad essere una vera e propria fotocopia di mamma Alessia! Ecco alcuni commenti apparsi sotto al post:

Per molti, la piccola Mia, nata dalla relazione tra Alessia e Francesco Facchinetti, è una versione ‘mini’ della conduttrice. Effettivamente, la somiglianza tra mamma e figlia è davvero notevole. Il post, come sempre quando si tratta della Marcuzzi, ha scatenato i commenti dei fan. Che, tra le altre cose, hanno sottolineato come la conduttrice fosse bella già da ragazzina. Come dare loro torto? E voi, cosa aspettate a seguire Alessia su Instagram?